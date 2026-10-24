ETV Bharat / state

यूपी मेडिकल के क्षेत्र में देश में बनेगा नंबर वन...डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- स्वस्थ बच्चे विकसित राष्ट्र निर्माण की आधारशिला

डिप्टी सीएम ने शोध पत्रिकाओं एवं स्मारिका का विमोचन भी किया. ( Photo Credit; Dy CM Media Cell )

लखनऊ : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वस्थ बच्चे ही विकसित राष्ट्र निर्माण की आधारशिला हैं. आज का नया उत्तर प्रदेश मेडिकल के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है. ब्रजेश पाठक शनिवार को लखनऊ में बाल चिकित्सा तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध, आधुनिक उपचार पद्धतियों और चिकित्सा नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित न्यूरोपेडिकॉन-2026 के 25वें तीन दिवसीय वार्षिक सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे.

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मेडिकल सेक्टर में उत्तर प्रदेश एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने में सफल हुआ है. वर्ष 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश लगातार विकास पथ पर अग्रसर है. उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए विभिन्न उल्लेखनीय कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश मेडिकल के क्षेत्र में देश में नंबर वन का स्थान प्राप्त करेगा. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना एक गेम चेंजर है.

निरंतर शोध, आधुनिक तकनीक का करें उपयोग : उपमुख्यमंत्री ने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, बीमारियों के समयबद्ध निदान और गुणवत्तापूर्ण उपचार के लिए चिकित्सा क्षेत्र में निरंतर शोध, आधुनिक तकनीक के उपयोग तथा विशेषज्ञों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के महत्व पर बल दिया. उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों का अनुभव, समर्पण और अनुसंधानपरक दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है.