बागपत का छोटा डॉन आरिफ कौन हैं जिसने गौमाता के लिए उठाई कांवड़ ? जानिए पूरी कहानी
बागपत में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बने आरिफ उर्फ छोटा डॉन, सावन में कांवड़ यात्रा पर निकले.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 11:00 AM IST
बागपत: सावन का महीना सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि भाईचारे का भी मिसाल बन रहा है. बागपत में आरिफ उर्फ छोटा डॉन ने इसे सच कर दिखाया. पांच वक्त के नमाजी आरिफ ने हरिद्वार से दंडवत कांवड़ उठाई और गौमाता के सम्मान के लिए बागपत पहुंचे. आरिफ का कहना है ''धर्म कोई भी हो, इंसानियत और सम्मान सबसे बड़ा है''.
दरअसल, बडौत निवासी आरिफ दूसरी बार कांवड़ यात्रा पर निकला है. छोटे कद का आरिफ अपने 4 हिन्दू दोस्तों के साथ हरिद्वार से दंडवत होते हुए कांवड़ लेकर बागपत की सीमा में पहुंच चुका है. उसने बताया कि उसकी कांवड़ का उद्देश्य गौ संरक्षण का संदेश देना और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाना है. यात्रा के दौरान वह लोगों से गौ सेवा और संरक्षण के लिए आगे आने की अपील कर रहा है.
आरिफ ने कहा कि वह इस्लाम धर्म का पालन करता है और पांच वक्त की नमाज अदा करता है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है. सावन में भगवान शिव की भक्ति कर वह आपसी भाईचारे, प्रेम और सद्भाव का संदेश देना चाहता है. आरिफ की इस अनोखी कांवड़ और गौभक्ति को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ उमड़ रही है. उसकी पहल को सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सद्भाव की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है.
आरिफ हिन्दू धर्म में भी उतनी ही आस्था रखता है, जितनी की इस्लाम में. बता दें कि आरिफ अभी 2 माह पहले ही बद्रीनाथ धाम में दर्शन करके आया. इससे पहले वह वैष्णो देवी, नीम करौली धाम भी दर्शन करके आया हैं. आरिफ और उसके हिन्दू दोस्तों ने कांवड़ यात्रा के दौरान विशेषकर यूपी में किए गए बंदोबस्त पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जमकर सराहना की. वे शिवरात्रि पर बड़ौत के पंचमुखी मन्दिर में जलाभिषेक भी करेंगे.
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