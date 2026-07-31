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बागपत का छोटा डॉन आरिफ कौन हैं जिसने गौमाता के लिए उठाई कांवड़ ? जानिए पूरी कहानी

बागपत पांच वक्त का नमाजी आरिफ उर्फ छोटा डॉन लेकर आया कांवड़ गौभक्ति और शिवभक्ति का अनोखा संगम ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत: सावन का महीना सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि भाईचारे का भी मिसाल बन रहा है. बागपत में आरिफ उर्फ छोटा डॉन ने इसे सच कर दिखाया. पांच वक्त के नमाजी आरिफ ने हरिद्वार से दंडवत कांवड़ उठाई और गौमाता के सम्मान के लिए बागपत पहुंचे. आरिफ का कहना है ''धर्म कोई भी हो, इंसानियत और सम्मान सबसे बड़ा है''. दरअसल, बडौत निवासी आरिफ दूसरी बार कांवड़ यात्रा पर निकला है. छोटे कद का आरिफ अपने 4 हिन्दू दोस्तों के साथ हरिद्वार से दंडवत होते हुए कांवड़ लेकर बागपत की सीमा में पहुंच चुका है. उसने बताया कि उसकी कांवड़ का उद्देश्य गौ संरक्षण का संदेश देना और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाना है. यात्रा के दौरान वह लोगों से गौ सेवा और संरक्षण के लिए आगे आने की अपील कर रहा है. आरिफ उर्फ छोटा डॉन कांवड़ियां. (Video Credit; ETV Bharat)