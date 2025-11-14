ETV Bharat / state

कालाजार पर शोध के लिए BHU वैज्ञानिक प्रो श्याम सुंदर को मिला कनाडा में पुरस्कार

BHU के वैज्ञानिक प्रो श्याम सुंदर को मिला कनाडा से पुरस्कार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रो. श्याम सुंदर को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन (ASTMH) के प्रतिष्ठित "क्लारा साउथमेड लडलो पदक" से सम्मानित किया गया है. 9 नवम्बर 2025 को कनाडा के टोरंटो स्थित मेट्रो टोरंटो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में प्रो. श्याम सुंदर को यह सम्मान दिया गया है. वहीं BHU के डॉक्टर को अमेरिका में मिला इंटरनेशनल फेलोशिप. इस दौरान प्रो. श्याम सुंदर ने कहा, मैं कालाजार और ऐसी अन्य बीमारियों से जूझ रहे सभी लोगों की तरफ से इस सम्मान को स्वीकार करते हुए गहराई से आभारी हूं. मुझे अत्यंत भावनात्मक अनुभूति हो रही है कि एएसटीएमएच (ASTMH) ने कालाजार जैसी बीमारी को अपने केंद्र में रखा है. यह बीमारी सबसे गरीब तबके की बीमारी है, और उनके कष्ट हमेशा से मेरे लिए प्रेरणा रहे हैं. क्या है कालाजार: बता दें, कालाजार एक बेहद खतरनाक बीमारी होती है. जो सैंडफ्लाई यानी कि बालू मक्खी के काटने से फैलती है. इसमें मरीज को बुखार, वजन कम होने, एनीमिया, और लीवर में सूजन की दिक्कत होती है. यदि समय पर इसका इलाज नहीं कराया तो, ये रोगी के लिए बेहद घातक होती है. भारत में, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह बीमारी एक गंभीर समस्या रही है. 2021 में BHU में इसे लेकर शोध किया गया था. शोध को प्रोफेसर श्याम सुंदर और उनकी टीम ने किया. इस शोध में यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग, आइएमएस के डॉक्टर्स ने दुनिया में पहली बार जीनाडाइग्लोसिस तकनीक से कालाजार के सुपरस्प्रेडर्स यानी संक्रमण फैलाने वाले संवाहक की पहचान कर ली थी. यह रिसर्च वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से 287 लोगों पर की गई. शोध को ब्रिटेन और अमेरिका से प्रकाशित शोध पत्रिका लैंसेट माइक्रोब में भी प्रकाशित किया गया. इस रिसर्च में बताया गया कि अगर कालाजार के रोगी बढ़ते हैं तो सबसे पहले सुपरस्प्रेडर्स का ही उपचार जरूरी होगा. ताकि संक्रमण को रोका जा सके.