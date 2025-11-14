Bihar Election Results 2025

कालाजार पर शोध के लिए BHU वैज्ञानिक प्रो श्याम सुंदर को मिला कनाडा में पुरस्कार

BHU के वैज्ञानिक प्रो श्याम सुंदर ने कालाजार बिमारी पर शोध किया है. वहीं BHU के डॉक्टर को अमेरिका में मिला इंटरनेशनल फेलोशिप.

BHU के वैज्ञानिक प्रो श्याम सुंदर को मिला कनाडा से पुरस्कार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 3:51 PM IST

Updated : November 14, 2025 at 4:09 PM IST

वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रो. श्याम सुंदर को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन (ASTMH) के प्रतिष्ठित "क्लारा साउथमेड लडलो पदक" से सम्मानित किया गया है. 9 नवम्बर 2025 को कनाडा के टोरंटो स्थित मेट्रो टोरंटो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में प्रो. श्याम सुंदर को यह सम्मान दिया गया है. वहीं BHU के डॉक्टर को अमेरिका में मिला इंटरनेशनल फेलोशिप.

इस दौरान प्रो. श्याम सुंदर ने कहा, मैं कालाजार और ऐसी अन्य बीमारियों से जूझ रहे सभी लोगों की तरफ से इस सम्मान को स्वीकार करते हुए गहराई से आभारी हूं. मुझे अत्यंत भावनात्मक अनुभूति हो रही है कि एएसटीएमएच (ASTMH) ने कालाजार जैसी बीमारी को अपने केंद्र में रखा है. यह बीमारी सबसे गरीब तबके की बीमारी है, और उनके कष्ट हमेशा से मेरे लिए प्रेरणा रहे हैं.

क्या है कालाजार: बता दें, कालाजार एक बेहद खतरनाक बीमारी होती है. जो सैंडफ्लाई यानी कि बालू मक्खी के काटने से फैलती है. इसमें मरीज को बुखार, वजन कम होने, एनीमिया, और लीवर में सूजन की दिक्कत होती है. यदि समय पर इसका इलाज नहीं कराया तो, ये रोगी के लिए बेहद घातक होती है.

भारत में, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह बीमारी एक गंभीर समस्या रही है. 2021 में BHU में इसे लेकर शोध किया गया था. शोध को प्रोफेसर श्याम सुंदर और उनकी टीम ने किया. इस शोध में यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग, आइएमएस के डॉक्टर्स ने दुनिया में पहली बार जीनाडाइग्लोसिस तकनीक से कालाजार के सुपरस्प्रेडर्स यानी संक्रमण फैलाने वाले संवाहक की पहचान कर ली थी.

यह रिसर्च वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से 287 लोगों पर की गई. शोध को ब्रिटेन और अमेरिका से प्रकाशित शोध पत्रिका लैंसेट माइक्रोब में भी प्रकाशित किया गया. इस रिसर्च में बताया गया कि अगर कालाजार के रोगी बढ़ते हैं तो सबसे पहले सुपरस्प्रेडर्स का ही उपचार जरूरी होगा. ताकि संक्रमण को रोका जा सके.

2017 में हुई इस मेडल की स्थापना: बता दें कि प्रो. सुंदर को यह सम्मान उष्णकटिबंधीय रोगों के क्षेत्र में उनके बेहतर योगदान शोध कार्यों के लिए दिया गया. इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने प्रो. श्याम सुंदर के कार्यों की सराहना करते हुए बधाई दी. बताते चले, क्लारा साउथमेड लडलो मेडल की स्थापना साल 2017 में की गई थी, जो उन वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों के बावजूद चिकित्सा विज्ञान में प्रेरणादायी उपलब्धियों को हासिल किया है.

ये पदक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन की प्रथम महिला सदस्य क्लारा लडलो के सम्मान में दिया जाता है. इस सम्मान के साथ प्रो. सुंदर का नाम वैश्विक स्तर पर उन चुनिंदा वैज्ञानिकों में शामिल हो गया है. जिन्होंने ट्रॉपिकल मेडिसिन के क्षेत्र में अनुसंधान और रोग नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पहले उन्हें लाईफ साइंस अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए गोयल पुरस्कार (2018-19) से भी सम्मानित किया जा चुका है.

डॉक्टर संजय को अमेरिका में फेलोशिप: इसी के साथ वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डॉक्टर संजय को अमेरिका में फेलोशिप करने का मौका मिल रहा है. वह देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ रहकर ऑर्थोपेडिक में नई तकनीक को सीख सकेंगे, तो वही बनारस की आईएमएस शाखा को लोगो की मदद ओर बेहतर सुविधा के लिए यूपी की बेस्ट शाखा का अवार्ड मिला है. उनके सचिव को बेस्ट सचिव बनाया गया है.

वाराणसी IMS बनी बेस्ट शाखा: वहीं इसी क्रम में इतिहास में पहली बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बनारस शाखा को बेस्ट शाखा का अवार्ड दिया गया है. उनके सचिव को बेस्ट सचिव बनाया गया है. शाखा के सच्चे डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि,यह शाखा का सामूहिक प्रयास है जिसके वजह से यह संभव हो पाया.शाखा के पूर्व अध्यक्षों एवं शाखा के सदस्यों का इसमें बड़ा योगदान है, बनारस शाखा ने शुरुआत से लेकर अब तक बहुत ही बेहतर कार्य किया है जिसका यह परिणाम है.शाखा आने वाले समय में भी पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ कर कार्य करती रहेगी.

यह भी पढ़ें: कालाजार के मरीजों के लिए BHU ने खोजी खास दवा, इलाज में मिलेगी मदद, तेजी से होगा फायदा

Last Updated : November 14, 2025 at 4:09 PM IST

KALA AZAR DISEASES
क्लारा साउथमेड लडलो पदक
BANARAS SCIENTIST PROF SHYAM SUNDAR
काशी न्यूज
WHAT IS KALA AZAR DISEASES

