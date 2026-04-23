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अमरोहा में शादी का खाना बना जहर; 50 से ज्यादा लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार

अमरोहा में शादी में दावत खाने के बाद बिगड़ी 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमरोहा: अमरोहा जिले में एक शादी समारोह का खाना लोगों के लिए मुसीबत बन गया. दावत खाने के बाद फूड प्वाइजनिंग की वजह से 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दरअसल जनपद की धनौरा तहसील क्षेत्र के गांव कमालपुर में आयोजित शादी समारोह में शामिल हुए लोगों ने जैसे ही खाना खाया, कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. एक-एक कर लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी.

शादी का खाना बना जहर. (Video Credit; ETV Bharat)

देखते ही देखते संख्या बढ़ती चली गई और करीब 50 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए. गांव में अफरा-तफरी भी मच गई. बीमार लोगों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.