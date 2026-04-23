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अमरोहा में शादी का खाना बना जहर; 50 से ज्यादा लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार

शादी में लोगों ने जैसे ही खाना खाया, कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द होने लगा.

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अमरोहा में शादी में दावत खाने के बाद बिगड़ी 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 11:00 AM IST

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अमरोहा: अमरोहा जिले में एक शादी समारोह का खाना लोगों के लिए मुसीबत बन गया. दावत खाने के बाद फूड प्वाइजनिंग की वजह से 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दरअसल जनपद की धनौरा तहसील क्षेत्र के गांव कमालपुर में आयोजित शादी समारोह में शामिल हुए लोगों ने जैसे ही खाना खाया, कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. एक-एक कर लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी.

शादी का खाना बना जहर. (Video Credit; ETV Bharat)

देखते ही देखते संख्या बढ़ती चली गई और करीब 50 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए. गांव में अफरा-तफरी भी मच गई. बीमार लोगों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

वहीं बारात में शामिल लोगों में से सविता और वीरबती ने बताया कि खाना खाने से वहीं पर तबीयत खराब होना शुरू हो गया था.

इस पूरे मामले में खाद्य आयुक्त विनय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. भोजन के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं. आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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