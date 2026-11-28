यूपी में मौसम का मिजाज बदला; कानपुर में बढ़ी सर्दी, 9.2 डिग्री पहुंचा पारा
मौसम विशेषज्ञ का कहना था कि रात में आठ बजे से लेकर सुबेरे आठ बजे तक बहुत अधिक सर्दी दर्ज हो रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 9:08 PM IST
कानपुर : उत्तर प्रदेश में अब ठंड का असर धीरे-धीरे दिखने लगा है. उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बदलने से एक बार फिर सर्दी बढ़ गई है. कानपुर में तापमान गिरने के साथ ही सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ गई है. हालात यह हैं कि कानपुर प्रदेश के सबसे ठंडे शहरों में तीसरे नंबर पहुंच गया है.
शहर में उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं. इन हवाओं के रहने से शनिवार दोपहर को खिली धूप के बीच अचानक बादल छा गए. मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडे का कहना था कि रात में आठ बजे से लेकर सुबेरे आठ तक बहुत अधिक सर्दी दर्ज हो रही है. यही कारण है उत्तर प्रदेश में अब कानपुर सर्दी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है.
शनिवार को शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि हरदोई में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. उन्होंने कहा कि फिलहाल आगामी कुछ दिनों तक दिन में जहां आमजन को खिली धूप जरूर देखने को मिलेगी और तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा. लेकिन रात और सुबह के समय तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी. उन्होंने बताया कि लोगों को रात से लेकर सुबह तक ठंड भी महसूस होगी.
मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडे ने बताया कि दिन के समय जहां सूर्य की किरणें धरती को गर्म कर रही हैं. वहीं, रात में आसमान साफ होने के चलते यह गर्मी लॉन्ग वेव रेडिएशन के चलते अंतरिक्ष में लौट जा रही है और वातावरण में ठंड बढ़ रही है. उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि गेहूं की बुआई किसान जल्द से जल्द कर दें. साथ ही अन्य फसलों में दिन के समय हल्की सिंचाई कर सकते हैं.
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