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यूपी में मौसम का मिजाज बदला; कानपुर में बढ़ी सर्दी, 9.2 डिग्री पहुंचा पारा

यूपी में मौसम का मिजाज बदला ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : उत्तर प्रदेश में अब ठंड का असर धीरे-धीरे दिखने लगा है. उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बदलने से एक बार फिर सर्दी बढ़ गई है. कानपुर में तापमान गिरने के साथ ही सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ गई है. हालात यह हैं कि कानपुर प्रदेश के सबसे ठंडे शहरों में तीसरे नंबर पहुंच गया है.

शहर में उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं. इन हवाओं के रहने से शनिवार दोपहर को खिली धूप के बीच अचानक बादल छा गए. मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडे का कहना था कि रात में आठ बजे से लेकर सुबेरे आठ तक बहुत अधिक सर्दी दर्ज हो रही है. यही कारण है उत्तर प्रदेश में अब कानपुर सर्दी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है.