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UP RAIN ALERT: लखनऊ समेत यूपी के 29 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट, जानिए मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश में 1 जून से 21 जुलाई तक 225.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट.

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यूपी में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 9:55 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मानसून मेहरबान है, 50 से ज्यादा जिलों में कहीं तेज तो कहीं बादल जमकर बरस रहें हैं. आज मौसम विभाग ने 29 जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है.

वहीं कई जिलों में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई. ज्यादातर इलाको में बादलों की आवाजाही रही. रिमझिम बारिश होने के साथ ही 30-40 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से हवा चली. वहीं सुबह 8 से शाम 5 बजे तक सबसे अधिक बारिश सोनभद्र में 33 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गयी. इसके अलावा कानपुर नगर में 22 मिमी, कानपुर देहात में 9 मिमी झांसी में 19, हमीरपुर में 11, आगरा में 7.2, अमेठी में 6 मिमी रिकॉर्ड की गई.

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इन जिलों में रेन अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)

इन जिलों में बारिश की चेतावनी: अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र ,मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा,
जालौन, झांसी, ललितपुर और आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है.

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इन जिलों में हो सकती तेज बारिश. (Photo Credit; IMD)

18% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 21 जुलाई तक अनुमानित बारिश 275.1 मिली मीटर के सापेक्ष 225.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 18% कम है. वहीं पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 8.9 मिली मीटर के सापेक्ष 21.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 138% अधिक है.

  • 1 जून से 21 जुलाई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 303.5 मिली मीटर के सापेक्ष 221.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 27% कम है
  • वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 जून से 21 जुलाई तक अनुमानित बारिश 235.3 मिली मीटर के सापेक्ष 231.2 मिमी रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 2 प्रतिशत कम है.

लखनऊ में रेन अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है. दिन में धूप खिलेगी अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के साथ अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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मौसम यूपी का. (Photo Credit; IMD)

बस्ती सबसे गर्म जिला: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का बस्ती सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि 22 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी भाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने के उपरान्त 23 से 25 जुलाई के दौरान प्रदेश के लिए अभी कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन इस दौरान भी प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की सम्भावना है. 26 जुलाई से फिर से प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों में बढ़ोत्तरी संभावित है.

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