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UP RAIN ALERT: लखनऊ समेत यूपी के 29 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट, जानिए मौसम का हाल

यूपी में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मानसून मेहरबान है, 50 से ज्यादा जिलों में कहीं तेज तो कहीं बादल जमकर बरस रहें हैं. आज मौसम विभाग ने 29 जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं कई जिलों में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई. ज्यादातर इलाको में बादलों की आवाजाही रही. रिमझिम बारिश होने के साथ ही 30-40 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से हवा चली. वहीं सुबह 8 से शाम 5 बजे तक सबसे अधिक बारिश सोनभद्र में 33 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गयी. इसके अलावा कानपुर नगर में 22 मिमी, कानपुर देहात में 9 मिमी झांसी में 19, हमीरपुर में 11, आगरा में 7.2, अमेठी में 6 मिमी रिकॉर्ड की गई. इन जिलों में रेन अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में बारिश की चेतावनी: अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र ,मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा,

जालौन, झांसी, ललितपुर और आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है.

