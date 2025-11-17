यूपी में सर्दी अब दिखाएगी अपना रंग...; कानपुर-अयोध्या समेत 13 जिलों का तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचा
मौसम विभाग के अनुसार चार-पांच दिन तक कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 12:07 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इस बार नवंबर में ही कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है. यूपी के मौसम के इस तरह करवट बदलने से आशंका जताई जा रही है कि दिसंबर जनवरी में इस बार भीषण ठंड पड़ेगी. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि, दिन में अच्छी खासी धूप खिलने के बाद भी रात और सुबह में काफी ठंड हो रही है. कानपुर, इटावा, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, मेरठ, बुलंदशहर समेत 13 जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है.
कानपुर शहर में सबसे कम 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. इसी तरह बाराबंकी में 8.25, इटावा में 8.4, वाराणसी में 10, प्रयागराज में 10, सुल्तानपुर में 10, अयोध्या में 9.5, अमेठी में 9.5, आजमगढ़ में 10, बरेली में 10, शाहजहांपुर में 10, मेरठ में 8.8, बुलंदशहर में 9.5 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा. लखनऊ में 11.2 डिग्री न्यूनतम और 28.4 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घण्टे में प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा पड़ा. मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 400 मीटर कानपुर और फुरसतगंज (अमेठी) में दर्ज की गई.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस समय उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से अधिकतम न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई. दिन में मौसम साफ होने से गुनगुनी धूप खिल रही है, जिससे दिन का तापमान सामान्य बना हुआ है. वहीं रात के समय ठंडक में वृद्धि हुई है. आसमान साफ होने तथा उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से अधिकतम न्यूनतम तापमान में एक से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जा सकती है.
यूपी के 8 शहरों की हवा जहरीली, गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित: केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार रविवार को उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा. जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स शाम 4:00 बजे तक 419 रिकॉर्ड किया गया. बागपत में 335, बुलंदशहर में 320, गाजियाबाद में 419, ग्रेटर नोएडा में 419, लखनऊ में 227, मेरठ में 326, मुजफ्फरनगर में 310, नोएडा में 385 एक्यूआई रहा.
लखनऊ का लालबाग सबसे ज्यादा प्रदूषित: लखनऊ का सबसे प्रदूषित इलाका लालबाग रहा, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 पर पहुंच गया, जो रेड जोन में आता है. लालबाग क्षेत्र में सांस लेना खतरनाक है. हार्ट और फेफड़ों के मरीजों के लिए यहां की हवा जहर बन चुकी है. लालबाग क्षेत्र में वाहनों से होने वाला प्रदूषण प्रमुख है, जिसके चलते यहां की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है. सड़कों पर उड़ रही धूल के कारण पौधों की पत्तियों पर धूल जमी है, जिससे प्रदूषण और बढ़ रहा है.
लखनऊ का मौसम: लखनऊ में रविवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा, दिन में आसमान साफ रहा, धूप खिली रही. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा, दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
कानपुर नगर सबसे ठंडा: उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर रविवार को सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं सबसे अधिक तापमान बहराइच जिले में 30.4 डिग्री रहा. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले चार-पांच दिन तक अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है.
