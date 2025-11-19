ETV Bharat / state

उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने बदला यूपी का मौसम; 1-2 डिग्री बढ़ेगा तापमान, लखनऊ में कम हुआ प्रदूषण

लखनऊ: यूपी में चल रही उत्तरी-पश्चिमी हवाओं का रुख बदल गया है. इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. ठंडक से भी थोड़ी राहत मिली है. मौसम विभाग की मानें तो अगले 5 दिनों में तापमान इसी तरह से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं मध्यम कोहरा छाया रहा. पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं कोहरे का प्रभाव हल्का दिखा. आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के अमेठी फुर्सतगंज में न्यूनतम दृश्यता 400 मीटर दर्ज की गई. बाकी जगहों पर सुबह और शाम को ही कोहरे का असर देखा गया.

ग्रेटर नोएडा सबसे प्रदूषित: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार शाम 4 बजे बागपत जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 397, बुलंदशहर में 334, गाजियाबाद में 434, ग्रेटर नोएडा में 454, मेरठ में 374, मुजफ्फरनगर में 309, नोएडा में 390 और लखनऊ में 144 रिकॉर्ड किया गया.

लखनऊ में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एक्यूआई 118, गोमती नगर 110, केंद्रीय विद्यालय में 143, कुकरैल पिकनिक स्पॉट में 92, लालबाग में 212, तालकटोरा में 151 दर्ज किया गया. राजधानी लखनऊ का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 144 है. यह यलो जोन में आता है. वहीं, लखनऊ का लालबाग सबसे प्रदूषित स्थान है, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 ऑरेंज जोन में है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में मंगलवार को सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. अधिकतम-न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने से सुबह और रात की ठंडक में हल्की राहत मिली है.