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UP के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; अगले-दो-तीन दिनों तक जारी रहेगी बरसात

UP के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सक्रिय है. इसकी वजह से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई. वहीं, कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई. अगल दो-तीन दिनों तक ऐसी ही बारिश की संभावना बनी हुई है. मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सबसे अधिक बारिश मेरठ जिले में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा झांसी में 28 मिलीमीटर और बांदा में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. पिछले दो दिनों से उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से प्रदेश के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्रफल के चलते दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में सक्रिय हुआ है. इसकी वजह से प्रदेश से कई इलाकों में भारी बारिश जारी है. आने वाले दो से तीन दिनों तक बारिश का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा. बारिश होने, बादलों की आवाजाही और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने के कारण अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी आई है. इससे दिन के समय पड़ने वाली भीषण उमस भरी गर्मी से प्रदेशवासियों को राहत मिली है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अभी तीन दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. शनिवार को भी प्रदेश से कई इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है. यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat)