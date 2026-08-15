UP के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; अगले-दो-तीन दिनों तक जारी रहेगी बरसात
शुक्रवार सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सबसे अधिक बारिश मेरठ जिले में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 10:28 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सक्रिय है. इसकी वजह से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई. वहीं, कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई. अगल दो-तीन दिनों तक ऐसी ही बारिश की संभावना बनी हुई है.
मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सबसे अधिक बारिश मेरठ जिले में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा झांसी में 28 मिलीमीटर और बांदा में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. पिछले दो दिनों से उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से प्रदेश के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्रफल के चलते दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में सक्रिय हुआ है. इसकी वजह से प्रदेश से कई इलाकों में भारी बारिश जारी है. आने वाले दो से तीन दिनों तक बारिश का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा.
बारिश होने, बादलों की आवाजाही और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने के कारण अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी आई है. इससे दिन के समय पड़ने वाली भीषण उमस भरी गर्मी से प्रदेशवासियों को राहत मिली है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अभी तीन दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. शनिवार को भी प्रदेश से कई इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है.
इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट: यूपी के बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्र भारी बारिश हो सकती है.
इस साल कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 14 अगस्त तक अनुमानित बारिश 470 के सापेक्ष 360 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है. यह सामान्य से 23% कम है. वहीं पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 10.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 9.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है. यह भी सामान्य से 14% कम है.
कैसा रहेगा राजधानी का मौसम: लखनऊ में शुक्रवार को सुबह के समय जोरदार बारिश हुई. वहीं, दिन में भी दो-तीन बार हल्की व कहीं-कहीं भारी बारिश हुई. दिन में बादलों की आवाजाही रही. कई बार तेज धूप भी, जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी ने सितम ढाया.
बादलों की आवाजाही और बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी. शुक्रवार को लखनऊ में मिला-जुला मौसम रहा अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. गरज चमक के साथ दो-तीन बार बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बस्ती सबसे गर्म रहा: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का बस्ती सबसे अधिक गर्म जिला रहा. वहां पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है.
यह भी पढ़ें: कौन थे 1857 की सैन्य क्रांति के जनक? वह गुमनाम साधू जिन्हें अंग्रेजों की इंटेलीजेंस भी ट्रैस नहीं कर पाई