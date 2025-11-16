ETV Bharat / state

पहाड़ों की बर्फबारी ने बिगाड़ा सर्दी का 'मूड', यूपी के 20 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, आज का मौसम ऐसा रहेगा

यूपी में सर्दी का सितम बढ़ा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इटावा, बरेली, कानपुर, बाराबंकी एवं अमेठी में सबसे ज्यादा असर.

यूपी में बढ़ने लगा सर्दी का सितम. (etv bharat archive.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 9:13 AM IST

Updated : November 16, 2025 at 9:30 AM IST

लखनऊः उत्तराखंड और हिमालय में बर्फबारी ने यूपी में सर्दी का सितम बढ़ा दिया है. यूपी के कई जिलों में सर्दी का सितम अब बढ़ने लगा है. शनिवार को यूपी में सबसे ठंडा शहर कानपुर रहा. यहा न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं, मौसम विभाग ने रविवार को यूपी के 20 जिलों के लिए शीत लहर का अलर्ट जारी किया है. बीती रात इटावा, बरेली, कानपुर, बाराबंकी एवं अमेठी में शीत लहर का सबसे ज्यादा असर दिखा.

मौसम विभाग ने जताई ये संभावना: मौसम विभाग की मानें तो यूपी के 20 जिलों में आज न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है. हालांकि दिन में धूप निकलने से इसका असर खत्म हो जाएगा. सुबह के वक्त कई जिलों में कोहरे और शीत लहर का प्रभाव नजर आएगा. इसके पीछे वजह पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट. (imd lucknow)


इन जिलों में शीतलहर की संभावना: मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, हरदोई, शाहजहांपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच.

लखनऊ के मौसम पर एक नजर: राजधानी लखनऊ में शनिवार सुबह धुंध तथा कोहरा छाया रहा. धूप निकलने के साथ ही कोहरे का असर कम हो गया. सुबह और शाम को 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तरी पश्चिमी हवाएं चली. इससे ठंडक में हल्की वृद्धि हुई.

अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा.

बीते 24 घंटे में कानपुर सबसे ठंडा: मौसम विभाग की मानें तो शनिवार को उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर सबसे ठंडा जिला रहा. यहां न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सर्वाधिक अधिकतम तापमान कानपुर देहात जिले में 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.


मौसम विज्ञानी क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि हवाओं की दिशा परिवर्तन से 17 नवंबर से तापमान में आ रही गिरावट थमने की संभावना है. इसके बाद ही शीत लहर से राहत मिलेगी. फिलहाल अभी कई जिलों में सुबह धुंध और हल्का कोहरा पड़ेगा.

यूपी के बीते 24 घंटे में सर्वाधिक AQI वाले शहर

ग्रेटर नोएडा 418
नोएडा 397
गाजियाबाद 392
मेरठ 369
बागपत 356
बुलंदशहर 334
लखनऊ277

लखनऊ के विभिन्न स्टेशनों का एक्यूआई: भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 152, गोमती नगर लखनऊ 170, केंद्रीय विद्यालय 211, कुकरैल पिकनिक स्पॉट 142, लालबाग लखनऊ 242, तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया 177.

