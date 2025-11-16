ETV Bharat / state

पहाड़ों की बर्फबारी ने बिगाड़ा सर्दी का 'मूड', यूपी के 20 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, आज का मौसम ऐसा रहेगा

लखनऊः उत्तराखंड और हिमालय में बर्फबारी ने यूपी में सर्दी का सितम बढ़ा दिया है. यूपी के कई जिलों में सर्दी का सितम अब बढ़ने लगा है. शनिवार को यूपी में सबसे ठंडा शहर कानपुर रहा. यहा न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं, मौसम विभाग ने रविवार को यूपी के 20 जिलों के लिए शीत लहर का अलर्ट जारी किया है. बीती रात इटावा, बरेली, कानपुर, बाराबंकी एवं अमेठी में शीत लहर का सबसे ज्यादा असर दिखा.

मौसम विभाग ने जताई ये संभावना: मौसम विभाग की मानें तो यूपी के 20 जिलों में आज न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है. हालांकि दिन में धूप निकलने से इसका असर खत्म हो जाएगा. सुबह के वक्त कई जिलों में कोहरे और शीत लहर का प्रभाव नजर आएगा. इसके पीछे वजह पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट. (imd lucknow)



इन जिलों में शीतलहर की संभावना: मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, हरदोई, शाहजहांपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच.



लखनऊ के मौसम पर एक नजर: राजधानी लखनऊ में शनिवार सुबह धुंध तथा कोहरा छाया रहा. धूप निकलने के साथ ही कोहरे का असर कम हो गया. सुबह और शाम को 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तरी पश्चिमी हवाएं चली. इससे ठंडक में हल्की वृद्धि हुई.



अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा.



