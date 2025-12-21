ETV Bharat / state

यूपी में अगले दो दिन फिर शीतलहर-कोहरे का अलर्ट, इन 48 जिलों में सबसे ज्यादा ठंड रहेगी, कानपुर सबसे ठंडा

मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट, शनिवार को गाज़ियाबाद, आगरा, कानपुर और प्रयागराज में दृश्यता शून्य रही.

up weather update winter fog and cold wave alert next 2 days today mausam sardi imd alert
यूपी आज का मौसम. (Etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 10:28 AM IST

लखनऊः यूपी में सर्दी का सितम रोज बढ़ता ही जा रहा है. घने कोहरे के साथ सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने 48 घंटों में शीतलहर और कोहरे में इजाफे की संभावना जताई है. इसी के साथ ही 48 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है. बीते 24 घंटों में कानपुर सबसे ठंडा जिला रहा.

5 दिनों से कोहरे के आगोश में यूपी: उत्तर प्रदेश पिछले 5 दिनों से घने कोहरे की चपेट में हैं. घने कोहरे के साथ ही सर्द हवाएं चल रहीं हैं. घने कोहरे की मोटी परत छाने की वजह से धूप बेअसर हो गयी है. हवा के साथ ही साथ गलन बढ़ गई हैं. लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं, कोहरे के कारण एक ओर जहां कई जिलों में स्कूल बंद करने पड़े हैं तो वहीं कई जिलों के स्कूलों में समय बदला गया है. कोहरे के चलते ट्रेनें औऱ विमानों का संचालन घंटों देरी से हो रहा है. मौसम विज्ञान विभाग ने 48 घण्टों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है.

up weather update winter fog and cold wave alert next 2 days today mausam sardi imd alert
सुबह छाई धुंध और कोहरा. (Etv bharat)
पिछले 24 घंटों में इन जिलों में सर्दी और घना कोहरा:
शनिवार को गाज़ियाबाद, आगरा, कानपुर और प्रयागराज में दृश्यता शून्य रही. वहीं, लखनऊ, बाराबंकी, वाराणसी, बहराइच, सुल्तानपुर, गाजीपुर, बस्ती, बरेली, शाहजहाँपुर एवं नजीबाबाद हरदोई, बलिया, चुर्क, गोरखपुर, प्रयागराज, गाज़ीपुर, मुरादाबाद, इटावा एवं आगरा में शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थिति रही.
up weather update winter fog and cold wave alert next 2 days today mausam sardi imd alert
मौसम पर एक नजर. (imd lucknow.)

आज व कल इन 48 जिलों के लिए घने कोहरे का अलर्ट: कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, हापुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर.



इन जिलों में सर्दी में होगा इजाफा: कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर एवं आसपास.



लखनऊ के मौसम पर एक नजर: राजधानी लखनऊ में शनिवार को भी धूप नहीं खिली. सुबह व शाम के समय कोहरा छाया रहा. दिन भर उत्तरी पश्चिमी हवाये चलती रही तथा कुछ स्थानों पर बादल छाए रहे. अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम हैं. वहीं, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्यिसयस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. आज सुबह व शाम को कोहरे की संभावना है.


कानपुर में तापमान सबसे कम: शनिवार को कानपुर नगर सबसे ठण्डा रहा. न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, अधिकतम तापमान बांदा जिले में 25 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञानी क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले दो तीन दिनों में अधिकतम तापमान में बड़ा उलटफेर हो सकता है. तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा. वहीं, न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो सकती है उसके बाद फिर से 2-4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जायेगी. शीत दिवस व घना कोहरा जारी रहेगा.

संपादक की पसंद

