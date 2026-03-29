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UP Weather Update: यूपी के 16 जिलों में बारिश की चेतावनी, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की भी आशंका

यूपी में बारिश का पूर्वानुमान ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से बहुत हल्की बारिश हुई. वहीं कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चली. वहीं ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहा, तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है. 16 जिलों में बारिश की चेतावनी

यूपी के इन जिलों में बारिश की चेतावनी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा. यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)