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UP Weather Update; यूपी के इन 38 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज आंधी के साथ चलेगी 60 किमी की स्पीड से हवाएं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में फिर मौसम में बदलाव होने जा रहा है. मौसम विभाग ने राज्य के 38 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी है. विभाग के मुताबिक पाकिस्तान के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार को यूपी में गरज चमक के साथ बारिश व तेज रफ्तार हवा चल सकती है. इसके प्रभाव से कुछ जिलों में अधिकतम तापमान में कमी होने की भी संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पूर्व उत्तर प्रदेश में बुधवार को भी रहेगा. इसके बाद मौसम शुष्क और तेज धूप खिलने से गर्मी में वृद्धि होगी.

दरअसल पिछले दो-तीन दिनों से मौसम शुष्क होने, आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने के कारण लोग गर्मी से बेहाल रहे. प्रदेश में सोमवार को अधिकतम न्यूनतम तापमान में तीन से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर की गई है. बावजूद इसके अभी भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य अथवा सामान्य से नीचे चल रहे हैं. वहीं अब धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने से पारा भी चढ़ते जाएगा.

मौसम का पूर्वानुमान (Photo Credit; ETV Bharat)

38 जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने बताया कि बादल गरजने के साथ बिजली भी गिर सकती हैं. साथ ही 60 किमी/ घंटा से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इसके साथ ही श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में बारिश हो सकती है.