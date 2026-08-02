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UP Weather Update; सावन में मानसून की रफ्तार तेज, 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

अगस्त में झमाझम बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

इन इलाकों में बारिश का अलर्ट: बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बाराबंकी, लखनऊ, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, शामली, बरेली, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

लखनऊ: यूपी में सावन के शुरू होते ही मानसून मेहरबान हो गए हैं. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी में हुई हलचल के कारण रविवार से मानसून सक्रिय होगा. आज से प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.

अब तक 28% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में मानसूनी सीजन में 1 जून से 1 अगस्त तक अनुमानित बारिश 365.2 मिली मीटर के सापेक्ष 262.9 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 28% कम है. पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 8.5 के सापेक्ष 1.2 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 82% कम है.

इन जिलों में तेज बारिश. (Photo Credit; imd lucknow)

लखनऊ में बरस सकते हैं बदरा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में बादलों की आवा जाहि रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा और बिजली कड़कने के साथ अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.



फर्रुखाबाद सबसे गर्म जिला: शनिवार को उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि जून-जुलाई के दौरान प्रदेश के 50 जिलों में सामान्य से कम या अत्यन्त कम बारिश के कारण सामान्य से 27% कम बारिश हुई.

अगस्त में झमाझम बारिश का अलर्ट (Photo Credit; imd lucknow)

अगस्त में मानसून झमाझम: अगस्त-सितम्बर में प्रदेश के दक्षिणी-पूर्वी भाग में कहीं-कहीं सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश के अतिरिक्त प्रदेश के अधिकांश भाग में औसत बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है. अगस्त महीने के दौरान औसत तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है.

वहीं अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में धीरे-धीरे मानसूनी गतिविधियां तेज होने की सम्भावना हैं और आगामी सप्ताह के दौरान प्रादेशिक मानसूनी सक्रियता में वृद्धि होने से प्रदेश में व्यापक बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा संभावित है.



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