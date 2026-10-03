ETV Bharat / state

यूपी में 48 घंटे बाद फिर बारिश का अलर्ट, जानिए आज के मौसम का हाल

5 से 7 अक्टूबर के बीच इन जिलों में बारिश का अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: दक्षिणी-पश्चिमी मानसून अब यूपी से विदा लेने वाला है. साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मानसून वापसी की संभावना है. पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम ड्राई बना हुआ है. सुबह से ही आसमान साफ है, तेज धूप खिल रही मौसम में नमी बरकरार है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी.