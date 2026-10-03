यूपी में 48 घंटे बाद फिर बारिश का अलर्ट, जानिए आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग ने फिर जताई संभावना, 5 अक्टूबर से यूपी के मौसम में क्या बदलाव आएगा जानिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 10:28 AM IST
लखनऊ: दक्षिणी-पश्चिमी मानसून अब यूपी से विदा लेने वाला है. साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मानसून वापसी की संभावना है. पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम ड्राई बना हुआ है. सुबह से ही आसमान साफ है, तेज धूप खिल रही मौसम में नमी बरकरार है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी.
इस दिन बारिश की संभावना: मौसम विज्ञान विभाग ने 5 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. वहीं 6 और 7 अक्टूबर को पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है.
लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को आसमान साफ रहेगा, तेज धूप के खिलेगी. अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
आगरा सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का आगरा सबसे अधिक गर्म जिला रहा जहां पर अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है वही सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 24 घण्टों के दौरान प्रदेश के कुछ भागों से मानसून की वापसी हो सकती है. मानसून ऋतु के समापन के साथ ही प्रदेश में मौसम ड्राई होगा और रविवार तक ड्राई बने रहने की संभावना है. आगामी 24 घण्टों के दौरान प्रदेश के शेष भाग से दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.
ये भी पढ़ें- यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम, बारिश या फिर धूप...जानिए मौसम विभाग के अलर्ट के बारे में