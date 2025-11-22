यूपी में चार दिनों में बढ़ेगी सर्दी, 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता पारा, 24 घंटे में बाराबंकी सबसे ठंडा
मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट, कई जिलों में कोहरे में इजाफा होगा, दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 9:30 AM IST|
Updated : November 22, 2025 at 9:58 AM IST
लखनऊः यूपी में सर्दी और कोहरे का सितम और बढ़ने जा रहा है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले 4 दिनों में चार डिग्री सेल्सियस पारा लुढ़क सकता है. ऐसे में यूपी में सर्दी का असर और बढ़ जाएगा. मौसम विभाग की मानें तो बीते 24 घंटे में बाराबंकी सबसे ठंडा जिला रहा है. इसी के साथ ही आने वाले दिनों में कई जिलों में कोहरे में भी वृद्धि की संभावना जताई गई है.
बाराबंकी सबसे सर्द: मौसम विभाग की मानें तो शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का बाराबंकी सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है. अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
लखनऊ के मौसम पर एक नजर: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह-शाम हल्का कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा. सुबह व शाम के समय गुलाबी ठंडक जारी रही. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 14 व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि हवाओं के रुख में परिवर्तन के कारण आने वाले तीन-चार दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है. इसके कारण सुबह व शाम के समय पडने वाली ठंडक में और अधिक वृद्धि हो सकती है. साथ ही सुबह व भोर के समय पड़ने वाले कोहरे में वृद्धि हो सकती है. दिन में धूप निकलने के बाद कोहरे का असर खत्म हो जाएगा.
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर फिर गाजियाबाद: केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड विभाग के अनुसार शुक्रवार शाम चार बजे तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स इस प्रकार रहा. बागपत में 343, गाजियाबाद में 422, ग्रेटर नोएडा में 343, नोएडा में 394, लखनऊ में 194, मेरठ में 411 रहा. सबसे ज्यादा गाजियबाद का एक्यूआई हाई रहा.
लखनऊ का एक्यूआई: लालबाग में 270, तालकटोरा 194, अंबेडकर यूनिवर्सिटी 187, गोमती नगर 169, केंद्रीय विद्यालय 217 कुकरैल पिकनिक स्पॉट 121 एक्यूआई रिकार्ड किया गया.
ये भी पढ़ेंः काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान
ये भी पढ़ेंः रेशमी धागों से चमकी कानपुर के 600 किसानों की किस्मत, 3 कस्बों में रफ्तार पर दौड़ी जिंदगी, गुजरात-बनारस के आर्डर बरसा रहे पैसा