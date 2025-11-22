ETV Bharat / state

यूपी में चार दिनों में बढ़ेगी सर्दी, 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता पारा, 24 घंटे में बाराबंकी सबसे ठंडा

लखनऊः यूपी में सर्दी और कोहरे का सितम और बढ़ने जा रहा है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले 4 दिनों में चार डिग्री सेल्सियस पारा लुढ़क सकता है. ऐसे में यूपी में सर्दी का असर और बढ़ जाएगा. मौसम विभाग की मानें तो बीते 24 घंटे में बाराबंकी सबसे ठंडा जिला रहा है. इसी के साथ ही आने वाले दिनों में कई जिलों में कोहरे में भी वृद्धि की संभावना जताई गई है.

बाराबंकी सबसे सर्द: मौसम विभाग की मानें तो शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का बाराबंकी सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है. अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.





लखनऊ के मौसम पर एक नजर: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह-शाम हल्का कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा. सुबह व शाम के समय गुलाबी ठंडक जारी रही. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 14 व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.



