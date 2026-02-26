ETV Bharat / state

UP WEATHER: क्या होली में होगी बारिश?, क्या कहता है मौसम विभाग का अलर्ट, जानिए

वाराणसी: यूपी का मौसम एक बार फिर पलटी मार सकता है. इस बार यह पलटी मार्च के पहले सप्ताह यानी होली के आसपास हो सकती है. मौसम विभाग का अलर्ट तो यही कहता है. इस अलर्ट के मुताबिक यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. आखिर इसके पीछे की वजह क्या है चलिए आगे जानते हैं.





मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया: बता दें कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम सामान्य रहा है. सुबह के समय कुछ इलाकों में बहुत हल्का कोहरा पड़ा सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहा है. दिन के समय तेज धूप निकली थी. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले सात दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है. फरवरी के अंतिम सप्ताह में गर्मी में और अधिक वृद्धि होगी. मौसम विभाग की मानें तो एक नया पश्चिमी बिक्षोभ 2 मार्च से सक्रिय हो रहा है जिसकी वजह से मार्च के पहले सप्ताह में बूंदाबांदी के आसार हैं. बता दें कि मार्च के पहले सप्ताह में होली 3 और 4 मार्च के बीच खेली जाएगी. इस दौरान बारिश का अलर्ट भी रहेगा. संभावना है कि होली के दौरान कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है.