यूपी में सर्दी का वेलकम: 7 दिन बाद बदलेगा मौसम, बीते 24 घंटे में कानपुर सबसे ठंडा, जानिए ग्रेटर नोएडा-लखनऊ की हवा कैसी?

पश्चिम विक्षोभ की वजह से मैदानी इलाकों मे पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाएं बढ़ा रहीं सर्दी.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी की सुबह होने लगी धुंधली. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 10:22 AM IST

लखनऊ: यूपी में ठंडक की शुरुआत हो चुकी है. सुबह-शाम के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छाया हुआ है. पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम दृश्यता अमेठी जिले में 500 मीटर रिकॉर्ड की गई. ज्यादातर जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहे हैं. दिन में आसमान साफ होने तथा धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है. आने वाले 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है. बीते 24 घंटे में यूपी में कानपुर सबसे ठंडा रहा है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पहाड़ों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. जिसका असर यूपी के मौसम पर 7 दिनों के बाद पड़ सकता है, जिसकी वजह से पहले तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है. उसके बाद पश्चिम विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना है. पहाड़ों पर बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों मे पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाएं ठंडक बढ़ा सकती हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
उत्तर प्रदेश के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल (Photo Credit; ETV Bharat)
लखनऊ का एक्यूआई फिर बढ़ा:
लखनऊ में कल एक्यूआई 204 के स्तर पर पहुंच गया. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी 140, गोमती नगर 176, केंद्रीय विद्यालय लखनऊ 231, कुकरैल पिकनिक स्पॉट 139, लालबाग 256, तालकटोरा का एक्यूआई 280 रहा.

वहीं लखनऊ में सबसे ज्यादा खतरनाक हवा तालकटोरा क्षेत्र में है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 तक पहुंच गया है. इसके अलावा लाल बाग क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 रिकॉर्ड किया गया है. यहां प्रदूषण बढ़ने की वजह लगातार वाहनों से उत्सर्जित हो रहे धुएं और निर्माण में उड़ने वाली डस्ट को माना जा रहा है.

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह के समय हल्का कोहरा तथा धुंध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा, तेज धूप खिली. 6 से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चलती रही. गुरुवार को बुधवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.


लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे. अधिकतम तापमान 28 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सुबह-शाम के समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं.

कानपुर सबसे ठंडा: गुरुवार को उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर सबसे ठंडा जिला रहा. जहां न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान कानपुर देहात जिले में 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है. अधिकतम न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: यूपी में बर्फीली हवाओं का अटैक; 7 दिन बढ़ेगी ठंड, घना होता जाएगा कोहरा, लखनऊ की हवा फिर जहरीली

