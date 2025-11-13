ETV Bharat / state

यूपी में बर्फीली हवाओं का अटैक; 7 दिन बढ़ेगी ठंड, घना होता जाएगा कोहरा, लखनऊ की हवा फिर जहरीली

मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है.

लखनऊ में सुबह-सुबह छाया कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 10:28 AM IST

2 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ठण्डक जारी है. पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. कुछ इलाको में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है. जिससे सुबह व शाम के समय ठण्डक में इजाफा हुआ है.

प्रदेश में इन दिनों उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं जो अपने साथ नमी लाती हैं, जिससे न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिन तक मौसम शुष्क बना रहेगा. उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है.

वहीं, सुबह व शाम के समय पड़ने वाले कोहरे में और अधिक वृद्धि होगी. पिछले 24 घण्टे में उत्तर प्रदेश के अमेठी में सबसे अधिक घना कोहरा रहा. जहं पर न्यूनतम दृश्यता 500 मीटर रिकॉर्ड की गई. इससे लोगों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत हुई.

लखनऊ में विधानसभा के पास की हवा जहरीली: लखनऊ में बुधवार को प्रदूषण विधानसभा के पास सबसे अधिक रहा. एक्यूआई स्तर दोपहर 3 बजे तक 243 रिकॉर्ड किया गया. खराब एक्यूआई स्तर का प्रमुख कारण गाड़ियों से निकला जहरीला धुंआ है. इसके अलावा तालकटोरा में भी एक्यूआई स्तर लगभग 200 पार पहुंच गया है. सरोजनीनगर क्षेत्र में चल रहे एलीवेटेड हाईवे के निर्माण के कारण भी हवा प्रदूषित हुई है.

ग्रेटर नोएडा सबसे प्रदूषित

  • ग्रेटर नोएडा - 387 एक्यूआई
  • गाजियाबाद - 362 एक्यूआई
  • बुलंदशहर - 340 एक्यूआई
  • मेरठ - 315 एक्यूआई
  • कानपुर - 204 एक्यूआई

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहा. इसके साथ ही बर्फीली हवाएं चलती रहीं, जिससे सुबह व शाम के समय ठण्डक में इजाफा हुआ. दिन होते ही कोहरा व हवा का असर कम हो गया. अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह व शाम कोहरा छाएगा. अधिकतम 28 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अुतल सिंह ने बताया कि आने वाले 7 दिन तक मौसम शुष्क बना रहेगा. उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी.

