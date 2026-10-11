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UP Weather Update; पश्चिमी यूपी में गरज चमक वाली बारिश का अलर्ट, इन 15 जिलों को भिगोएंगे बादल

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 15 जिलों में बारिश. ( Etv Bharat )

लखनऊ: यूपी में पश्चिमी संभाग में कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई. इस दौरान सबसे अधिक बारिश अमरोहा में 19 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा फिरोजाबाद में 13.5, बिजनौर में 6, मेरठ में 5.5, मुरादाबाद में 6, संभल में 5, बुलंदशहर में 7, एटा में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को भी यूपी के पश्चिमी संभाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना रहेगा.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 0.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 2.5 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 200% अधिक है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.3 मिली मीटर के सापेक्ष शून्य हुई जो की 100% कम है. यूपी का मौसम. (Photo Credit; IMD) इन जिलों में रेन अलर्ट: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.