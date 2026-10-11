UP Weather Update; पश्चिमी यूपी में गरज चमक वाली बारिश का अलर्ट, इन 15 जिलों को भिगोएंगे बादल
मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट, बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश अमरोहा में.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 9:53 AM IST
लखनऊ: यूपी में पश्चिमी संभाग में कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई. इस दौरान सबसे अधिक बारिश अमरोहा में 19 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा फिरोजाबाद में 13.5, बिजनौर में 6, मेरठ में 5.5, मुरादाबाद में 6, संभल में 5, बुलंदशहर में 7, एटा में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को भी यूपी के पश्चिमी संभाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना रहेगा.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 0.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 2.5 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 200% अधिक है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.3 मिली मीटर के सापेक्ष शून्य हुई जो की 100% कम है.
इन जिलों में रेन अलर्ट: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम लखनऊ का: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को उत्तर प्रदेश में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा, बीच-बीच में बादलों की आवाजाही हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
झांसी सबसे गर्म जिला: शनिवार को प्रदेश का झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम 36.02 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कोई प्रभावी मौसम तंत्र न होने के कारण आगामी 1 सप्ताह तक मौसम ड्राई रहने की संभावना है. हालांकि यूपी के कुछ जिलों में इस दौरान हल्की बारिश की संभावना है. 2 दिन बाद फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है.
ये भी पढ़ें- UP RAIN ALERT; 15 जिलों में आज गरज चमक संग बारिश की चेतावनी, जानिए मौसम का हाल