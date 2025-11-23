ETV Bharat / state

यूपी में सर्दी का सितम कब से बढ़ने जा रहा?, बुलंदशहर सबसे ज्यादा सर्द, बरेली में कोहरा बढ़ा

लखनऊः यूपी में सर्दी का सितम बढ़ने जा रहा है. मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है. इसके तहत आने वाले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है. इसके बाद यूपी में सर्दी में इजाफा होने लगे. वहीं, यूपी के कई जिलों में कोहरे का कहर भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है. बीते 24 घंटे में बरेली में सबसे ज्यादा कोहरा छाया.

मौसम विभाग का अलर्ट: मौसम विभाग की मानें तो आने वाले तीन से चार दिनों में यूपी के न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है. पिछले 24 घंटे में बरेली में सबसे ज्यादा कोहरा छाया. यहां दृश्यता 50 मीटर रही. वहीं मुरादाबाद एवं प्रयागराज में कोहरे की वजह से दृश्यता 100 मीटर पर रही. वहीं, अलीगढ़, आगरा, कानपुर एवं अमेठी में मध्यम जबकि अयोध्या, कुशीनगर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर में हल्का कोहरा दर्ज किया गया. वहीं राजधानी लखनऊ में 800 मीटर दृश्यता रही.

लखनऊ के मौसम पर एक नजर: लखनऊ में शनिवार सुबह व शाम के समय हल्की धुंध व कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वही न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.



बुलंदशहर सबसे सर्द: बीते 24 घंटे में बुलंदशहर सबसे ठंडा रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वही सर्वाधिक अधिकतम तापमान शाहजहांपुर में 29 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.



मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले चार-पांच दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी. वहीं, सुबह व शाम के समय कोहरे में वृद्धि हो सकती है. आने वाले सात दिनों में मौसम शुष्क रहेगा. प्रदेश में इन दोनों पछुआ हवाएं चल रहीं है. आने वाले दिनों में सर्दी में इजाफा हो सकता है.

