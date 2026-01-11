यूपी में कड़ाके की सर्दी, 24 घंटे में मिल सकती ये राहत, आजमगढ़ सबसे ठंडा
मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट, कई जिलों में भीषण कोहरा गिरने की संभावना.
लखनऊ/वाराणसी: यूपी में सर्दी का सितम जारी है. कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा है. मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बीते 24 घंटे में कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इजाफा हो सकता है. इससे सर्दी के सितम से हल्की राहत मिल सकती है. वहीं, बीते 24 घंटे में आजमगढ़ यूपी का सबसे ठंडा शहर रहा है. मौसम विभाग ने एक बार फिर से भीषण ठंड की चेतावनी जारी है.
मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया ये अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में भी दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है. इससे सुबह-शाम के समय ठंडक से राहत मिल सकती है. धूप निकलने से राहत मिल सकती है. हालांकि कई जिलों में सुबह कोहरे का कहर जारी रहेगा.
कैसा रहेगा मौसम: सोमवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती में सुबह-शाम के समय मध्यम से घना कोहरा गिरने की संभावना है इसके अलावा अन्य जगहों पर हल्का कोहरा छाया रहने की संभावना है.
