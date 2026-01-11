ETV Bharat / state

यूपी में कड़ाके की सर्दी, 24 घंटे में मिल सकती ये राहत, आजमगढ़ सबसे ठंडा

मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया ये अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में भी दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है. इससे सुबह-शाम के समय ठंडक से राहत मिल सकती है. धूप निकलने से राहत मिल सकती है. हालांकि कई जिलों में सुबह कोहरे का कहर जारी रहेगा.

लखनऊ/वाराणसी: यूपी में सर्दी का सितम जारी है. कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा है. मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बीते 24 घंटे में कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इजाफा हो सकता है. इससे सर्दी के सितम से हल्की राहत मिल सकती है. वहीं, बीते 24 घंटे में आजमगढ़ यूपी का सबसे ठंडा शहर रहा है. मौसम विभाग ने एक बार फिर से भीषण ठंड की चेतावनी जारी है.



कैसा रहेगा मौसम: सोमवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती में सुबह-शाम के समय मध्यम से घना कोहरा गिरने की संभावना है इसके अलावा अन्य जगहों पर हल्का कोहरा छाया रहने की संभावना है.

यूपी में कड़ाके की सर्दी. (etv bharat)

राजधानी लखनऊ में पिछले दो दिनों से दिन के समय धूप खिलने से लोगों को खासी राहत मिली है. वहीं सुबह व रात के समय ठंडक जारी है. शनिवार सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा. अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा दिन में आसमान साफ रहेंगे धूप खिलेगी.

यूपी के मौसम पर एक नजर. (imd)

शनिवार को उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम है वही सर्वाधिक अधिकतम तापमान कानपुर नगर जिले में 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि 24 घंटे तक प्रदेशवासियों को भीषण सड़क से राहत मिलने की संभावना है. इसके बाद पुनः पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने की वजह से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में तीन से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज होने की संभावना है.

वाराणसी में आज मौसम पूरी तरह से साफ है. घाटों पर लोगों की चहलकदमी देखने को मिल रही हैं. हालांकि वर्तमान में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है जिससे गलन के साथ ठंड महसूस हो रही है. शहर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वही AQI 211 हैं. मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण अब तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिलेगा.







