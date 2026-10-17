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यूपी वेदर अपडेट: झमाझम बारिश के बाद अब खिलेगी तेज धूप, तापमान में आएगा बदलाव

यूपी में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम, अब बदलेगा मौसम ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से अब बारिश पर ब्रेक लगेगा, साथ ही तापमान में भी बदलाव देखने को मिलेगा. पिछले 24 घंटो के दौरान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में कई स्थानों पर भारी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 से 2 जिलों में मध्यम बारिश हुई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चली.

यूपी का मौसम (Photo Credit; IMD) मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है, जिसके कारण आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम ड्राई बना रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है.

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 0.6 मिली मीटर के सापेक्ष 2.4 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 293 प्रतिशत अधिक है. वहीं 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अनुमानित बारिश 23 मिलीमीटर के सापेक्ष 15 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 33% कम है. इन जिलों में हुई बारिश: पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश संभल में 39 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई. तेज बारिश के कारण संभल में जगह-जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई. इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 27, मेरठ में 20, सहारनपुर में 10, मथुरा में 16, हाथरस में 9, गाजियाबाद में 14, बिजनौर में 17 और आगरा में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को मौसम सामान्य रहा, दिन में तेज धूप निकली कहीं-कहीं बादलों की भी आवाजाही रही. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.