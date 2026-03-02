ETV Bharat / state

UP Weather: होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, कई जिलों में पारा चढ़ा, सुलतानपुर सबसे ज्यादा गर्म

लखनऊः होली से पहले यूपी में तपिश बढ़ गई है. अधिकतम पारा चार डिग्री सेल्सियस तक चढ़ चुका है. आसमान साफ होने और तेज धूप की वजह से गर्मी में इजाफा हो गया है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले तीन दिनों में चार डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है. 20 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चल रही है.

लखनऊ के मौसम पर एक नजर: राजधानी लखनऊ में भी लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है. दिन के समय 15 से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चली. आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने के कारण लगातार अधिकतम तापमान में वृद्धि रही. शनिवार को जहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था वहीं रविवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.