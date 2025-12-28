ETV Bharat / state

पहाड़ों पर बर्फबारी से कांपा यूपी: 29-31 दिसंबर तक कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, इटावा सबसे ठंडा, बाराबंकी, कानपुर समेत कई जिलों में पारा लुढ़का

यूपी में सर्दी का ग्रॉफ चढ़ा, मौसम विभाग ने सर्दी में तेजी से इजाफा होने की संभावना जताई.

up weather today update temperature 5 degrees barabanki kanpur etawa fog cold day imd alert sardi
यूपी के मौसम का हाल जानिए. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 11:08 AM IST

|

Updated : December 28, 2025 at 11:34 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः हिमाचल में बर्फबारी होने से दिल्ली समेत यूपी में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है. बाराबंकी, कानपुर समेत कई जिलों में पारा लुढ़ककर सामान्य से 5 डिग्री तक कम हो गया है. बीते 24 घंटे में इटावा सबसे ठंडा रहा. यहां पारा 5.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. अत्याधिक कोहरे के कारण जहां ट्रेनें घंटों लेट चल रहीं हैं तो वहीं 20 से ज्यादा फ्लाइटें लखनऊ से कैंसिल हो गईं हैं. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले तीन दिनों (29 से 31 दिसंबर) को और कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है.


हिमाचल में हल्की बर्फबारी शुरू: मौसम विभाग की माने तो हिमाचल के लाहौल स्पीति समेत कई इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है. इस वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी में तेजी से इजाफा हो रहा है. दिल्ली समेत यूपी पर भी इसका असर सामने आ रहा है. यूपी के कई जिलों में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. मौसम विभाग की मानें तो नए साल से अगर पहाड़ों में बर्फबारी बढ़ी तो न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है.

up weather today temperature 5 degrees barabanki kanpur etawa fog cold day imd alert sardi
हिमाचल में बर्फबारी शुरू. (etv bharat)

ट्रेनें घंटों लेट, फ्लाइटें निरस्त: अत्य़ाधिक कोहरे के कारण तेजस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं. वहीं, विमान सेवा पर भी मौसम का असर पड़ा है. शनिवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज ,अयोध्या से आने व जाने वाली लगभग 20 से अधिक उड़ाने घंटो लेट रहीं. कुछ उड़ानों को निरस्त भी कर दिया गया. इसी के साथ-साथ 24 से अधिक ट्रेनें भी घंटो विलंबित रहीं. सड़क मार्ग पर भी कोहरे के चलते रोडवेज समेत बस सेवाओं पर भी असर पड़ा है.

up weather today update temperature 5 degrees barabanki kanpur etawa fog cold day imd alert sardi
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट. (etv bharat)


इन जिलों में सामान्य से कितना लुढ़का पारा: मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, शाहजहांपुर, बहराइच, गाजीपुर में पारा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सिसय तक कम हो गया है. इटावा में पारा सामान्य से 5.6, वाराणसी, प्रयागराज में 6 डिग्री सेल्सिसय तक कम दर्ज किया गया है.


कल किन जिलों में घना कोहरा छाया: देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं.


इन जिलों में आज घने कोहरे की संभावना: कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बागपत, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया.


इन जिलों में आज सर्दी बढ़ सकती है: देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर एवं आसपास.

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शनिवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहा. उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से कोहरा छट गया. हल्की बदली होने तथा उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से दिन में भी रात जैसी कड़ाके की ठंडक जारी रही. शनिवार को लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलीं. अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 19 व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

इटावा सबसे ठंडा: शनिवार को उत्तर प्रदेश का इटावा सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सर्वाधिक अधिकतम तापमान झांसी जिले में 24 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.


आने वाले तीन दिनों तक बढ़ेगी सर्दी: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी तीन दिनों तक उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंडक जारी रहेगी. कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा. दिन में उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी. अधिकतम न्यूनतम तापमान में हल्की कमी दर्ज की जाएगी.


ये भी पढे़ंः मेरठ की बेटी तपस्या के लिए सदन में क्यों बजी तालियां, लोकसभा स्पीकर ने शेयर किया वीडियो, जानिए


ये भी पढ़ेंः कानपुर में कथा के समय भोजन शुरू करने पर भड़के कुमार विश्वास; आयोजकों को दी नसीहत

Last Updated : December 28, 2025 at 11:34 AM IST

TAGGED:

UP WEATHER
यूपी सर्दी
UP SARDI
UP TODAY WEATHER
UP WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.