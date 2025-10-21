यूपी में सर्दी का सितम किस दिन से तेज होगा, 24 घंटे में कानपुर सबसे ठंडा, जानिए मौसम का हाल
मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव को लेकर क्या संभावना जताई, जानिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 10:29 AM IST
लखनऊः यूपी में गुलाबी सर्दी की दस्तक के साथ ही मौसम में बदलाव शुरू हो गया है. दीपावली के बाद अब सर्दी में बढ़ोत्तरी की संभावना जताई गई है. यह बढ़ोत्तरी कब से होगी चलिए आगे आपको बताते हैं.
48 घंटे बाद शुरू होगा बदलावः मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. इसके बाद न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट शुरू हो जाएगी. इससे धीरे-धीरे सर्दी में इजाफा शुरू हो जाएगा.
चक्रवर्ती परिसंचरण बदलेगा मौसमः मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिणी भारत में एक चक्रवर्ती परिसंचरण बन रहा है जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी पड़ सकता है. चक्रवर्ती परिसंचरण के कारण अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में कई जिलों में बादल छाए रहेंगे. तेज हवा चल सकती है, तापमान में कमी दर्ज की जाएगी.
लखनऊ के मौसम पर एक नजरः राजधानी लखनऊ में सोमवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही, वहीं, रात में गुलाबी ठंडक व दिन के समय तेज धूप निकलने से गर्मी का एहसास जारी रहा. अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा.
24 घंटे में कानपुर सबसे ठंडा: सोमवार को उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर सबसे ठंडा रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान कानपुर देहात जिले में 35 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञानी क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले दो दिनों तक अधिकतम न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. इसके बाद धीरे-धीरे तापमान में गिरावट शुरू होगी.
