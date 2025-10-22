यूपी में फिर बादल छाए, हल्की बूंदाबांदी, जानिए आज का मौसम कैसा रहेगा?
मौसम विभाग ने कुछ जिलों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा जताया.
लखनऊः यूपी में एक बार फिर मौसम ने पलटी मारी है. यूपी के कई जिलों में हल्के बादल छाए हैं. कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में बने वेदर सिस्टम के कारण बुधवार को भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. मौसम विभाग की मानें तो कुछ स्थानों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज रफ्तार हवा भी चल सकती है. इस वेदर सिस्टम का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी पड़ सकता है.
पश्चिमी हवा बढ़ा सकती सर्दीः उत्तर प्रदेश में इन दिनों पुरवाई हवा चल रही है. इसके कारण अधिकतम न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है. अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में भारत के दक्षिणी भाग में सक्रिय होने वाले साइक्लोन के असर से उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी पड़ सकता है जिसके बाद हवाओं के रूख में परिवर्तन होगा और पश्चिमी हवाओं की वजह से सर्दी बढ़ सकती है.
लखनऊ के मौसम पर एक नजरः राजधानी लखनऊ में कल सुबह हल्की धुंध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा. तेज धूप निकली. दोपहर बाद बादल छाए रहे. वहीं, रात के समय फिर से आसमान साफ हो गया. अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है, वहीं, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह के समय धुंध छाई रहेगी दिन में आसमान साफ रहेगा.
बीते 24 घंटे में बाराबंकी सबसे ठंडाः पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का बाराबंकी सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान प्रयागराज जिले में 34 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.
मौसम विज्ञानी क्या बोलेः मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक दो जिलों में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश हो सकती है. आगामी 24 घंटे में अधिकतम न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है इसके बाद धीरे-धीरे तापमान में कमी दर्ज की जाएगी.
