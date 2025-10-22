ETV Bharat / state

यूपी में फिर बादल छाए, हल्की बूंदाबांदी, जानिए आज का मौसम कैसा रहेगा?

लखनऊः यूपी में एक बार फिर मौसम ने पलटी मारी है. यूपी के कई जिलों में हल्के बादल छाए हैं. कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में बने वेदर सिस्टम के कारण बुधवार को भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. मौसम विभाग की मानें तो कुछ स्थानों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज रफ्तार हवा भी चल सकती है. इस वेदर सिस्टम का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी पड़ सकता है.





पश्चिमी हवा बढ़ा सकती सर्दीः उत्तर प्रदेश में इन दिनों पुरवाई हवा चल रही है. इसके कारण अधिकतम न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है. अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में भारत के दक्षिणी भाग में सक्रिय होने वाले साइक्लोन के असर से उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी पड़ सकता है जिसके बाद हवाओं के रूख में परिवर्तन होगा और पश्चिमी हवाओं की वजह से सर्दी बढ़ सकती है.