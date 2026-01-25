ETV Bharat / state

यूपी RAIN ALERT: संभल, मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत 10 जिलों में बारिश, आज कैसा रहेगा WEATHER जानिए

लखनऊ/वाराणसी/मेरठ: पश्चिमी यूपी में बारिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों के बीच चल रही तेज हवाओं ने मौसम बदल दिया है. थोड़ी राहत के बाद अब फिर से ठंड और गलन बढ़ रही है. अगले दो दिनों में तापमान करीब 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा. 48 घंटे बाद फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं. लखनऊ में जहां मौसम सामान्य है, वहीं मेरठ में ठिठुरन महसूस हुई. वाराणसी में मौसम साफ है.

पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम: पिछले 24 घंटे में उत्तरी पाकिस्तान के आसपास बने निम्नदाब क्षेत्र और उत्तर भारत से गुजर रही जेट स्ट्रीम हवाओं के प्रभाव से पश्चिमी यूपी में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई. कई जगहों पर हल्की और मध्यम बरसात दर्ज की गई.

प्रदेश के कई हिस्सों में बादल गरजने के साथ ही झोंकेदार हवाएं भी चल रही हैं. हवा की अधिकतम गति सहारनपुर में 61 किमी/घंटा दर्ज हुई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्का कोहरा रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया.

अगले 48 घंटे में क्या होगा: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 48 घंटे के दौरान तापमान 3 से 6 °C की गिरावट होने की संभावना है. तापमान में गिरावट के साथ ही तेज रफ्तार हवाएं चलने से सुबह-शाम गलन बढ़ेगी. पिछले दिनों वायुमंडल में परिवर्तन की वजह से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और ठंड से राहत मिली थी.

बारिश की संभावना कब: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि कल हुई बारिश वाले स्थानों पर रात में मौसम साफ हो गया. इस वजह से रविवार सुबह से ही न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो गई. पश्चिमी यूपी से सटे उत्तराखंड के तराई वाले जिलों में कोहरे में बढ़ोत्तरी हुई है. इससे 26 और 27 जनवरी को कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27 और 28 जनवरी को प्रदेश के अनेक हिस्सों में बारिश की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में बारिश के टॉप 10 जिले

जिले रिकॉर्ड बारिश संभल 36 MM मुजफ्फरनगर 26 MM मेरठ 28 MM बागपत 21 MM सहारनपुर 16 MM बिजनौर 14 MM अमरोहा 08 MM हापुड़ 07 MM बरेली 06 MM रामपुर 05 MM

लखनऊ में सीजन की सबसे गर्म रात: राजधानी लखनऊ का न्यूनतम तापमान 15 °C के स्तर को पार कर गया. 15.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ शुक्रवार की रात राजधानी लखनऊ में इस सीजन की सबसे गर्म रात रही. पिछले 24 घंटे में यह प्रदेश में भी सर्वाधिक गर्म रात रही.