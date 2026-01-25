यूपी RAIN ALERT: संभल, मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत 10 जिलों में बारिश, आज कैसा रहेगा WEATHER जानिए
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि अगले 48 घंटे के दौरान तापमान 3 से 6 °C की गिरावट होने की संभावना है.
Published : January 25, 2026 at 10:42 AM IST|
Updated : January 25, 2026 at 11:32 AM IST
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ: पश्चिमी यूपी में बारिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों के बीच चल रही तेज हवाओं ने मौसम बदल दिया है. थोड़ी राहत के बाद अब फिर से ठंड और गलन बढ़ रही है. अगले दो दिनों में तापमान करीब 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा. 48 घंटे बाद फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं. लखनऊ में जहां मौसम सामान्य है, वहीं मेरठ में ठिठुरन महसूस हुई. वाराणसी में मौसम साफ है.
पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम: पिछले 24 घंटे में उत्तरी पाकिस्तान के आसपास बने निम्नदाब क्षेत्र और उत्तर भारत से गुजर रही जेट स्ट्रीम हवाओं के प्रभाव से पश्चिमी यूपी में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई. कई जगहों पर हल्की और मध्यम बरसात दर्ज की गई.
प्रदेश के कई हिस्सों में बादल गरजने के साथ ही झोंकेदार हवाएं भी चल रही हैं. हवा की अधिकतम गति सहारनपुर में 61 किमी/घंटा दर्ज हुई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्का कोहरा रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया.
अगले 48 घंटे में क्या होगा: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 48 घंटे के दौरान तापमान 3 से 6 °C की गिरावट होने की संभावना है. तापमान में गिरावट के साथ ही तेज रफ्तार हवाएं चलने से सुबह-शाम गलन बढ़ेगी. पिछले दिनों वायुमंडल में परिवर्तन की वजह से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और ठंड से राहत मिली थी.
बारिश की संभावना कब: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि कल हुई बारिश वाले स्थानों पर रात में मौसम साफ हो गया. इस वजह से रविवार सुबह से ही न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो गई. पश्चिमी यूपी से सटे उत्तराखंड के तराई वाले जिलों में कोहरे में बढ़ोत्तरी हुई है. इससे 26 और 27 जनवरी को कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27 और 28 जनवरी को प्रदेश के अनेक हिस्सों में बारिश की संभावना है.
पिछले 24 घंटे में बारिश के टॉप 10 जिले
|जिले
|रिकॉर्ड बारिश
|संभल
|36 MM
|मुजफ्फरनगर
|26 MM
|मेरठ
|28 MM
|बागपत
|21 MM
|सहारनपुर
|16 MM
|बिजनौर
|14 MM
|अमरोहा
|08 MM
|हापुड़
|07 MM
|बरेली
|06 MM
|रामपुर
|05 MM
लखनऊ में सीजन की सबसे गर्म रात: राजधानी लखनऊ का न्यूनतम तापमान 15 °C के स्तर को पार कर गया. 15.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ शुक्रवार की रात राजधानी लखनऊ में इस सीजन की सबसे गर्म रात रही. पिछले 24 घंटे में यह प्रदेश में भी सर्वाधिक गर्म रात रही.
लखनऊ का मौसम: राजधानी में शनिवार को सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली. अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को सुबह और शाम हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
अयोध्या सबसे ठंडा: शनिवार को उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला सबसे ठंडा रहा. यहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य है. वहीं, बहराइच सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
वाराणसी में कैसा मौसम: वाराणसी में मौसम अब साफ है. यहां रविवार दोपहर अधिकतम तापमान 23 °C और न्यूनतम 13 °C रहने की संभावना है. करीब 10 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल रही है. आर्द्रता लगभग 29 फीसदी है.
BHU मौसम वैज्ञानिक मनोज कुमार श्रीवास्तव की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में काफी परिवर्तन नजर आएगा. वाराणसी में अभी दो दिनों तक मौसम साफ रहेगा. इसके बाद तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
मेरठ में बारिश के बाद ठिठुरन: पश्चिमी यूपी के मेरठ में बारिश के बाद से ठिठुरन बढ़ गई है. अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहा. औसतन 11 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल रही हैं. रविवार सुबह का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
मौसम साफ है. AQI भी राहत दे रहा है. सुबह का AQI 123 रहा. नियमित सैर पर निकलने वाले विरल और शिखा ने बताया कि उन्हें हर दिन मॉर्निंग वॉक करना पसंद है. गुलाबी सर्दी का आनंद ले रहे हैं. प्रदूषण कम होने से अच्छा महसूस हो रहा है.
