ETV Bharat / state

UP WEATHER TODAY; बरेली-शाहजहांपुर में गरज चमक संग बारिश, आज इन 25 जिलों को भिगोएंगें बदरा

यूपी में फिर से शुरू हुई मानसून की बौछार, लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में मानसून फिर से अपने तेवर दिखाने लगा है. पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं पर तेज बारिश हुई. पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हुई. पश्चिमी-पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने के साथ आंधी दर्ज की गई. इन जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट: सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर और आसपास के क्षेत्र में चेतावनी जारी की गई है. Photo Credit; IMD (Photo Credit; IMD) बरेली-शाहजहांपुर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश: पिछले 24 घंटे के दौरान बरेली में 381 और शाहजहांपुर में 227 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि अब तक के मौसम विज्ञान विभाग के इतिहास में दर्ज हुई सबसे अधिक बारिश है.