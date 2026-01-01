यूपी में सर्दी का ट्रिपल अटैक; ठंड-कोहरे के बीच बारिश की एंट्री, कानपुर सबसे सर्द
पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे और कोल्ड डे का भी अलर्ट, लखनऊ में खिली धूप ने दी राहत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 10:01 AM IST
लखनऊ: नए साल के पहले दिन उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. कोहरे और कोल्ड डे के बीच बारिश की एंट्री भी होने वाली है. लोगों को सर्दी के ट्रिपल अटैक से जूझना होगा कोहरा और शीतलहर जहां लोगों को परेशान कर रही है, वहीं अब बारिश भी अपना असर दिखाएगी.
मौसम विज्ञान विभाग में गुरुवार को प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा प्रदेश से कई इलाकों में सुबह शाम के समय घना कोहरा छाए रहने तथा कोल्ड डे की चेतावनी भी जारी की है.
इन इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना: देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर एवं आसपास के इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की आशंका है.
घने कोहरे वाले इलाके: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, कानपुर देहात, कानपुर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.
लखनऊ में ऐसा रहेगा मौसम: राजधानी में बुधवार को सुबह के समय घना कोर छाया रहा. दिन में 6 से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलती रहीं, जिससे दिन के समय तापमान 4 डिग्री सेल्सियस गिर गया. अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक की डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह व शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा. दिन में भी बादलों की आवाजाही हो सकती है. अधिकतम तापमान 19 व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. राजधानी में सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं. तेज हवाओं से कोहरा बहुत ही हल्का पड़ा. 7 बजे सुबह सूरज की हल्की किरणें निकलने लगीं. 8 बजे तक धूप खिलने से लोगों को भीषण ठंड से राहत मिली है.
कानपुर नगर सबसे ठंडा : बुधवार को उत्तर प्रदेश कानपुर नगर सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान झांसी में 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 1 जनवरी को प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. सुबह वह शाम के समय घना कोर छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा और कुछ जगहों पर बादलों की भी आवाजाही हो सकती है.
