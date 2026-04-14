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यूपी में बेहाल करता मौसम : कहीं 40 डिग्री की तपन, कहीं हवाओं का शोर; बांदा रहा सबसे गर्म !

उत्तर प्रदेश में गर्मी का दौर शुरू, कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से मौसम ड्राई बना हुआ है. जिसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज हुई है. ज्यादातर जिलों में अधिकतम-न्यूनतम तापमान सामान्य और सामान्य के आसपास चल रहे हैं. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज से तेज रफ्तार हवाओं का सिलसिला बंद होगा, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक और वृद्धि हो सकती है. आने वाले दिनों में लगभग सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा, जिससे भीषण गर्मी का दौर शुरू होगा.

जिलों का मैक्सिमम और मिनिमम टेंम्परेचर. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में ऐसा रहेगा वेदर: राजधानी लखनऊ में सोमवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा, दिन में तेज धूप निकली. सुबह-शाम के समय 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चली. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.