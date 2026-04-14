यूपी में बेहाल करता मौसम : कहीं 40 डिग्री की तपन, कहीं हवाओं का शोर; बांदा रहा सबसे गर्म !
मौसम विभाग ने जारी किया एलर्ट- तापमान में 3 से 5 °C की सम्भावित वृद्धि हो सकती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 12:09 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 1:22 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से मौसम ड्राई बना हुआ है. जिसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज हुई है. ज्यादातर जिलों में अधिकतम-न्यूनतम तापमान सामान्य और सामान्य के आसपास चल रहे हैं. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज से तेज रफ्तार हवाओं का सिलसिला बंद होगा, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक और वृद्धि हो सकती है. आने वाले दिनों में लगभग सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा, जिससे भीषण गर्मी का दौर शुरू होगा.
लखनऊ में ऐसा रहेगा वेदर: राजधानी लखनऊ में सोमवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा, दिन में तेज धूप निकली. सुबह-शाम के समय 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चली. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बांदा सबसे गर्म जिला: सोमवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
वहीं, मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में मौसम ड्राई होने के बाद पिछले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में औसतन 7-9 °C की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अधिकतम तापमान धीरे-धीरे सामान्य के करीब पहुंच रहे हैं. इसके अतिरिक्त दिन में 20-30 (झोंकों में 40) किमी/घंटे की गति से चल रही तेज पछुआ हवाओं का दौर 14 अप्रैल से कमजोर पड़ने लगेगा. साथ ही आगामी सप्ताह में प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने के कारण, तापमान में 3-5 °C की सम्भावित क्रमिक वृद्धि हो सकती है. परिणामस्वरुप राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान 40°C का स्तर पार करके सामान्य से अधिक होने की संभावना है.
ये भी पढ़ें: यूपी में आ गई 40 डिग्री से. वाली गर्मी, इस दिन से और तपेगी धरती, आग बरसाएगा सूरज, जानिए मौसम का हाल