यूपी को 72 घंटे सताएगी गलन वाली हवा; 3 दिन कोहरे का IMD अलर्ट, बरेली-गोरखपुर में दृश्यता शून्य

दिल्ली से सटे इलाको में प्रदूषण स्तर खतरनाक लेवल पर, उत्तर प्रदेश के 8 शहरों की हवा सबसे ज्यादा खराब.

लखनऊ में सुबह छाया घना कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 9:57 AM IST

3 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश का मौसम अब और सर्द होने वाला है. प्रदेश में हवा का रुख बदला है और अब गलन बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार पिछले दिनों सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद प्रदेश में चल रही पछुआ हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है.

अब शुक्रवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और पुरवा हवा चलने का अनुमान है. इससे गलन बढ़ने की संभावना है. इसके चलते आगामी 3 दिन में 2-4 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी होने की संभावना है. प्रदेश के तराई इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है.

इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह बरेली और गोरखपुर में शून्य दृश्यता के साथ बहुत घना कोहरा देखने को मिला. जबकि मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बलिया और बहराइच में 50 मीटर न्यूनतम दृश्यता के साथ घना कोहरा छाया रहा.

यूपी के 8 शहरों की हवा खराब, गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित: केन्द्रीय प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड के अनुसार गुरुवार शाम 4 बजे तक आगरा का एक्यूआई 149, बागपत का 290, बुलंदशहर का 224, फिरोजाबाद का 88, गाजियाबाद का 343, गोरखपुर का 95, ग्रेटर नोएडा का 301, झांसी का 83, कानपुर का 87, लखनऊ का 237, मेरठ का 342, मुरादाबाद का 176, मुजफ्फरनगर का 338, नोएडा का 322, प्रतापगढ़ का 87, वाराणसी का का एक्यूआई 122 रिकॉर्ड किया गया.

दिल्ली से सटे सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुका है. यहां पर बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही लखनऊ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुका है. जैसे-जैसे कोहरा बढ़ रहा है, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है. पिछले दिनों प्रदूषण कुछ कम हुआ था. लेकिन, जैसे ही कोहरा गिरना शुरू हुआ प्रदूषण एक बार फिर से पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में गुरुवार को सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा व धुन्ध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा, धूप खिली रही जिससे मौसम सुहावना रहा. रात व सुबह के समय गुलाबी ठण्डक जारी है. अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा व धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा और गुनगुनी धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. शुक्रवार सुबह लखनऊ के आइसोलेटेड स्थान पर घना कोहरा छाया हुआ है. आइसोलेटेड स्थान पर विजिबिलिटी 200 से 300 मीटर रिकॉर्ड की गई.

कानपुर नगर सबसे ठण्डा: कानपुर नगर गुरुवार को सबसे ठण्डा जिला रहा, यहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, सबसे अधिक तापमान झांसी जिले में 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा.

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 3 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. सुबह-शाम कोहरा जारी रहेगा. आईसोलेटेड स्थानों पर घना कोहरा पड़ने की संभावना है.

