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UP के 50 से अधिक जिलों में तेज हवा-बारिश का अलर्ट; सितंबर में बरस रही 'सावन' जैसी फुहार

UP के 50 से अधिक जिलों में तेज हवा-बारिश का अलर्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, हमीरपुर, महोबा और आस-पास के क्षेत्र में मेघगर्जन/वज्रपात की संभावना अधिक है.

वहीं, प्रयागराज, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और आस-पास के क्षेत्र में झोंकेदार हवा (गति 30-40 किमी/घंटा) की संभावना है.

भारी बारिश की चेतावनी: यूपी के प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और आस-पास के क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है.

आंधी-पानी की चेतावनी से किसानों की बढ़ी चिंता: किसान मुकेश ने बताया कि धान की फसलों में पानी की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह मौसम विज्ञान विभाग ने आंधी-पानी की चेतावनी जारी की है, उससे धान की फसल को नुकसान होगा. बारिश के समय यदि तेज रफ्तार हवा चली तो धान की फसलें खेतों में गिर जाएंगी, जिससे फसल खराब होने की संभावना है.

मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से हीं यूपी में मौसम बदला है. बुधवार से ही प्रदेश में कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश भी हुई. इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चली. इससे पिछले तीन-चार दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है.

लखनऊ/प्रयागराज: पश्चिम बंगाल में खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर यूपी में देखा जा रहा है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेश में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश होगी. तेज रफ्तार हवाएं चलने की भी संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है. निम्न दबाव का असर कुछ कम होने के बाद मौसम फिर से सामान्य होगा. वहीं, प्रयागराज में अचानक मौसम बदल गया है, काले बादल छाए हैं.

सितंबर में सावन. (Photo Credit: ETV Bharat)

कैसा रहेगा राजधानी का मौसम: लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हुई. दिन में भी कई बार बादलों की आवाजाही व हल्की बारिश होती रही. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, गुरुवार को राजधानी लखनऊ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है. इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की भी संभावना है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी कमी आएगी. अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat)

फर्रुखाबाद सबसे गर्म रहा: बुधवार को उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला सबसे गर्म रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आगामी तीन से चार दिनों तक कई स्थानों पर भारी व कई स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चलेगी. वहीं, कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है.

प्रयागराज में बदला मौसम: संगम नगरी में मौसम ने अचानक करवट ली है. पिछले दो दिनों से चल रही ठंडी बयार और रातभर बादलों की लुकाछिपी के बाद गुरुवार तड़के से शहर में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. सुबह की शुरुआत तेज बौछारों के साथ हुई, जिसके चलते शहर की रफ्तार पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया. आसमान में अभी भी घने काले बादलों का डेरा है, जिससे दोपहर तक लगातार रुक-रुक कर बारिश होने के पूरे आसार बने हुए हैं.

यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat)

हवाओं ने पहले ही दे दिया था सिग्नल: प्रयागराज में पिछले दो-तीन दिनों से सुबह और शाम के वक्त चल रही पुरवाई और ठंडी हवाओं ने उमस भरी गर्मी से राहत तो दी थी, लेकिन बारिश का इंतजार बना हुआ था. बुधवार देर रात से ही आसमान में घने बादलों ने मोर्चा संभाल लिया था. सुबह होते-होते बूंदें मोटी फुहारों और फिर तेज बारिश में बदल गईं.

शहर के सिविल लाइंस, कटरा, अल्लापुर, चौक, झूंसी और नैनी समेत तमाम इलाकों में झमाझम पानी बरसा है. वहीं, सुबह की बारिश ने सबसे ज्यादा असर स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और यूनिवर्सिटी के छात्रों पर डाला.

बीमारियों से अलर्ट रहने की जरूरत: मौसम विज्ञानियों के अनुसार, यह लौटते (रिट्रीटिंग) मानसून की सक्रियता का असर है. बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम और स्थानीय ट्रफ के चलते विदाई से पहले मानसून जाते-जाते पूर्वी उत्तर प्रदेश को तरबतर कर रहा है.

अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, मौसम के इस उतार-चढ़ाव से जहां एक तरफ गुलाबी ठंड की आहट महसूस होने लगी है. वहीं, डॉक्टरों ने इस बदलते मौसम में वायरल फीवर, सर्दी-जुकाम और मच्छरों के प्रकोप से सावधान रहने की सलाह दी है.

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