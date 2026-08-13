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UP में फिर से रिमझिम बरसात लौटेगी; 10 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी

UP में फिर होगी रिमझिम बरसात लौटेगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले दो-तीन दिनों से दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की रफ्तार सुस्त हुई थी. इसकी वजह से बारिश में कमी आई. पिछले 24 घंटे में पूर्वी और पश्चिम यूपी 1-2 जिलों में भारी बारिश हुई है. ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहा. दिन के समय आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई. मौसम में नमी और धूप के कारण उमस भरी गर्मी बढ़ी है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है. इसकी वजह से अगले चार-पांच दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है. अगले 4-5 दिनों का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रबल होकर आज शाम उत्तरी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और संलग्न पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तट पर सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तित होगा. इसके बाद आगामी 24 घंटे के दौरान इसके उत्तरोत्तर प्रबल होते हुए गांगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के उत्तरी-पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए अवदाब के रूप में 13 अगस्त अपराह्न से पूर्वांचल को सक्रिय रूप से प्रभावित करना आरंभ कर देगा. इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश में 13 अगस्त से 18 अगस्त तक कुछ इलाकों में भारी और कुछ इलाकों में भारी से ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है. मानसून का असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखने की संभावना है. इन 10 जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी. (Photo Credit: ETV Bharat) इन जिलों में भारी वर्षा की संभावना: प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर और आस-पास के क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.