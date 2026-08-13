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UP में फिर से रिमझिम बरसात लौटेगी; 10 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र से मानसून फिर से सक्रिय हुआ है.

UP में फिर होगी रिमझिम बरसात लौटेगी.
UP में फिर होगी रिमझिम बरसात लौटेगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 11:41 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले दो-तीन दिनों से दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की रफ्तार सुस्त हुई थी. इसकी वजह से बारिश में कमी आई. पिछले 24 घंटे में पूर्वी और पश्चिम यूपी 1-2 जिलों में भारी बारिश हुई है. ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहा. दिन के समय आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई. मौसम में नमी और धूप के कारण उमस भरी गर्मी बढ़ी है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है. इसकी वजह से अगले चार-पांच दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है.

अगले 4-5 दिनों का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रबल होकर आज शाम उत्तरी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और संलग्न पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तट पर सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तित होगा.

इसके बाद आगामी 24 घंटे के दौरान इसके उत्तरोत्तर प्रबल होते हुए गांगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के उत्तरी-पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए अवदाब के रूप में 13 अगस्त अपराह्न से पूर्वांचल को सक्रिय रूप से प्रभावित करना आरंभ कर देगा.

इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश में 13 अगस्त से 18 अगस्त तक कुछ इलाकों में भारी और कुछ इलाकों में भारी से ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है. मानसून का असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखने की संभावना है.

इन 10 जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी.
इन 10 जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी. (Photo Credit: ETV Bharat)

इन जिलों में भारी वर्षा की संभावना: प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर और आस-पास के क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

इसके सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नग महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर और आस पास के क्षेत्र में |मेघगर्जन/वज्रपात की संभावना अधिक है.

22% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से लेकर 12 अगस्त तक अनुमानित बारिश 449 मिलीमीटर के सापेक्ष 349 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है. यह सामान्य से 22% कम है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10% कम बारिश हुई है.

पूर्वी यूपी में 1 जून से लेकर 12 अगस्त तक अनुमानित बारिश 478 मिलीमीटर के सापेक्ष 335 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 30% कम है. पश्चिमी यूपी में 1 जून से लेकर 12 अगस्त तक अनुमानित बारिश 409 मिलीमीटर के सापेक्ष 370 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है. यह भी सामान्य से 10% कम है.

राजधानी लखनऊ का मौसम: बुधवार सुबह से ही आसमान साफ रहा. धूप खिली और दिन के समय धूप और तेज हो गई. इससे बुधवार को लखनऊ में भीषण उमस बनी रही. अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. दिन में बादलों की आवाजाही रहेगी. एक दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है.

फर्रुखाबाद सबसे गर्म रहा: बुधवार को उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला सबसे अधिक गर्म रहा. वहां पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

यह भी पढे़ं: महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु बनाम यूपी: आर्थिक महाशक्ति बनने की रेस में उत्तर प्रदेश कितना आगे, कितना पीछे?

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