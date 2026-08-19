UP के 27 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट; गरज-चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी
मौसम विज्ञान विभाग ने 19 से 23 अगस्त तक कुछ जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 10:33 AM IST|
Updated : August 19, 2026 at 10:39 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभागों में झमाझम बारिश हो रही है. पिछले 24 घंटे में अनुमानित 8 मिलीमीटर की जगह 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और बारिश के आंकड़ों में भी सुधार दर्ज किया गया है. अब तक प्रदेश में 17 फीसदी कम बारिश हुई है.
मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश में 19 से लेकर 23 अगस्त तक कुछ जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है. पिछले तीन-चार दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी है.
वाराणसी, प्रयागराज में नदियां उफान पर आ गई हैं. भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण पेड़ की डालियां टूटकर गिरी हैं, जिससे विद्युत व्यवस्था भी बदहाल हुई है.
मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश होने का रेड, ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रवि दास नगर, महोबा और आस पास के क्षेत्र मैं भारी से ज्यादा भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया गया है.
वहीं, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, हमीरपुर, ललितपुर और आसपास के क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. इसके अलावा गाजीपुर, आजमगढ़, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, औरैया, जालौन, झांसी और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
प्रयागराज में हुई मूसलाधार बारिश: पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे अधिक 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. इसके अलावा चित्रकूट में 53 मिलीमीटर, श्रावस्ती 46, सोनभद्र 35, फर्रुखाबाद 33, फतेहपुर 31, कन्नौज 49, लखनऊ 26 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है.
वहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बारिश बिजनौर में 118 मिलीमीटर और संभल में 102 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है. मुरादाबाद 67, रामपुर 50, कासगंज 57, बदायूं 51, अमरोहा 46, एटा 43 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है.
कैसा है राजधानी का मौसम: लखनऊ में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है. पिछले तीन-चार दिनों से लखनऊ में मानसून सक्रिय है और झमाझम बारिश हो रही है. लखनऊवासियों का मानसून का इंतजार इस बारिश से खत्म होता नजर आया.
लखनऊ में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है. सरोजिनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय के पास एक भारी भरकम पेड़ की डाल गिरने से यातायात कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया.
वहीं, जानकीपुरम, फैजुल्लागंज, लोकबंधु अस्पताल के पास आशियाना में कई जगह जलभराव रहा. तेज बारिश और बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान में काफी कमी दर्ज की गई है. इससे मौसम सुहावना बना हुआ है.
मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
लखनऊ में 16% कम हुई बारिश: पिछले तीन-चार दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण लखनऊ में बारिश के आंकड़े में काफी सुधार हुआ है. चार दिन पहले अनुमानित बारिश से लखनऊ में 27% बारिश कम थी. वहीं अब या आंकड़ा मात्र 16% पर रह गया है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले तीन-चार दिनों में लखनऊ सहित प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है. इससे लखनऊ में बारिश अनुमानित बारिश के आंकड़ा पार कर सकता है.
बस्ती सबसे गर्म रहा: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का बस्ती सबसे अधिक गर्म जिला रहा. वहां पर अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उड़ीसातट में सक्रिय अवदाब के कारण 19 से लेकर 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है. उत्तरी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और संलग्न पश्चिम बंगाल-उत्तरी उड़ीसा तट पर संकेद्रित अवदाब के दृष्टिगत 19 अगस्त से प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 23 अगस्त तक भारी वर्षा हो सकती है. 20-21 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है.
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