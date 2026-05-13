पश्चिमी UP में आंधी-तूफान और बारिश; पूर्वांचल के 11 जिलों में आज आंधी-बारिश का अलर्ट
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 14 मई से प्रदेश का मौसम शुष्क होने की संभावना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 11:21 AM IST
लखनऊ: प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तेज रफ्तार हवाएं चलीं और बारिश भी हुई. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हुई है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 14 मई से प्रदेश का मौसम शुष्क होने की संभावना है. अगले सप्ताह के दौरान तापमान में 3 से 5°C की प्रभावी वृद्धि होने की संभावना है. इसके परिणामस्वरूप इस वर्ष मई में पहली बार तापमान सामान्य से ऊपर जाने की संभावना है.
आंधी चली और बारिश हुई: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सर्वाधिक तेज रफ्तार हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य कई जिलों में भी 60 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चली.
सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सर्वाधिक बारिश मुरादाबाद जिले में 12.8 मिमी रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा बरेली में 11.9 मिमी और आगरा, बिजनौर, शाहजहांपुर, बहराइच जिलों में बारिश हुई है.
तेज हवाएं चलने का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को भी इन जिलों में मेघगर्जन/वज्रपात और तेज झोंकेदार हवा (गति 40-50 झोंको में बढ़कर 60 किमी/घंटा) की संभावना अधिक है. देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एवं आस पास के क्षेत्र शामिल हैं.
लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. दिन में तेज धूप निकली अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. दिन में तेज धूप निकालने के कारण भीषण गर्मी का एहसास फिर से शुरू हो गया है. वहीं, रात का तापमान भी सामान्य से अधिक होने के कारण रात में भी भीषण गर्मी रही.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बांदा सबसे गर्म रहा: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. वहां पर अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
वहीं, सबसे कम यानी न्यूनतम तापमान बाराबंकी जिले में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.
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