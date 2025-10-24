ETV Bharat / state

अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में पूर्वांचल में बारिश; प्रदेश के तापमान में 3-4 डिग्री की होगी गिरावट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे से मौसम शुष्क बना हुआ है. पूर्वी हवाओं की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से वृद्धि हुई. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3-6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया. अधिकतम तापमान में भी वृद्धि हुई है. यही वजह है, कि अचानक गुलाबी ठंडक का असर कम हो गया है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन बाद चक्रवाती हवाओं का असर धीमा होगा, जिससे पूर्वी हवाएं भी कमजोर पड़ जाएंगी. इसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है. वहीं पश्चिमी यूपी में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है. इससे गुलाबी ठंडक फिर से बढ़ेगी. सुबह और रात के समय असर ज्यादा होगा.

पूर्वी यूपी में हो सकती है बारिश: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि दक्षिण भारत में एक नया चक्रवात सक्रिय हो रहा है. इसकी वजह से 29 अक्टूबर को पूर्वी यूपी के कुछ भागों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे. तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय हुए इस चक्रवात का ज्यादा असर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा. इससे ठंड में इजाफा होने की पूरी संभावना है.

तापमान में होगी गिरावट: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है. इस वजह से 28 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. 3-4 दिनों के दौरान पश्चिमी यूपी के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी यूपी के न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है. 29 अक्टूबर के बाद पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना है.