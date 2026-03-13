40 डिग्री के करीब पहुंचा बांदा का टेंपरेचर; अगले 48 घंटे में बदल सकता है UP का मौसम
मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह के अनुसार, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 10:01 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों गर्मी शुरू हो गई है. पिछले 1-2 दिनों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने से गर्मी से मामूली राहत मिली थी, लेकिन अब सुबह से ही आसमान साफ है. तेज धूप खिल रही है. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है.
प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 35 से 39 के बीच में है. न्यूनतम तापमान सामान्य से 4-8 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है. इसकी वजह से प्रदेश में गर्मी परेशान करने लगी है.
48 घंटे में हो सकती है बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह के अनुसार, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के कुछ स्थानों पर 15 और 16 मार्च को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.
कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है. बारिश होने और तेज रफ्तार से हवा चलने से प्रदेशवासियों को गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है.
अधिकतम तापमान वाले टॉप फाइव जिले
|जिला
|तापमान
|बांदा
|39
|झांसी
|38
|उरई
|37.8
|हमीरपुर
|37. 6
|आगरा
|37
लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को सुबह से ही आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
राजधानी में गुरुवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. दिन में तेज धूप खिली रही. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
बांदा सबसे गर्म रहा: गुरुवार को यूपी का बांदा जिला सबसे गर्म रहा. यहां का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह भी सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं मे कमी आने की वजह से सुबह के समय गिरने वाले कोहरे में कमी आई है. दिन में आसमान साफ है और मौसम शुष्क बना हुआ है.
तेज धूप होने की वजह से गर्मी में वृद्धि हुई है. 15 और 16 मार्च को प्रदेश से कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.
