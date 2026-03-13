ETV Bharat / state

40 डिग्री के करीब पहुंचा बांदा का टेंपरेचर; अगले 48 घंटे में बदल सकता है UP का मौसम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों गर्मी शुरू हो गई है. पिछले 1-2 दिनों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने से गर्मी से मामूली राहत मिली थी, लेकिन अब सुबह से ही आसमान साफ है. तेज धूप खिल रही है. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 35 से 39 के बीच में है. न्यूनतम तापमान सामान्य से 4-8 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है. इसकी वजह से प्रदेश में गर्मी परेशान करने लगी है. 48 घंटे में हो सकती है बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह के अनुसार, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के कुछ स्थानों पर 15 और 16 मार्च को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है. बारिश होने और तेज रफ्तार से हवा चलने से प्रदेशवासियों को गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है. अधिकतम तापमान वाले टॉप फाइव जिले जिला तापमान बांदा 39 झांसी 38 उरई 37.8 हमीरपुर 37. 6 आगरा 37