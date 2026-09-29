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UP से मानसून की विदाई के हालात बने; 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का हाल

पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मौसम शुष्क रहा.

UP से मानसून की विदाई के हालात बने.
UP से मानसून की विदाई के हालात बने. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 11:01 AM IST

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लखनऊ: पश्चिम बंगाल में बदलती गतिविधियों से उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं. हालांकि तराई वाले जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. धीरे-धीरे बदलाव से जल्द हीं मानसून सीजन की विदाई हो सकती है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए अवदाब की वजह से पिछले तीन दिनों तक उत्तर प्रदेश में जमकर बारिश हुई. हालांकि, सोमवार से अवदाब का असर धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गया. इसके बाद अब मौसम शुष्क होना शुरू हो गया है.

उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में आज भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. आने वाले दो-तीन दिनों के बाद लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है.

पिछले 24 घंटे में यूपी का मौसम: पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मौसम शुष्क रहा. वहीं, पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी और कुछ स्थानों पर भारी से अधिक भारी बारिश हुई. पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 1.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 51% कम है.

वहीं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.3 मिलीमीटर के सापेक्ष 9.7 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई. यह सामान्य से 645% अधिक है. संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 2.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 4.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 105% अधिक है.

यूपी का मौसम.
यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat)

सामान्य से 8% अधिक हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में मानसूनी सीजन में 1 जून से लेकर 28 सितंबर तक अनुमानित बारिश 742.02 मिलीमीटर के सापेक्ष 802 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 8% अधिक है.

आज इन इलाकों में बारिश: प्रदेश के रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया जिलों में बारिश की संभावना है.

कैसा रहेगा राजधानी का मौसम: लखनऊ में सोमवार सुबह से ही आसमान साफ रहा. दिन के समय तेज धूप खिली. पिछले दिनों से हो रही बारिश और तेज रफ्तार हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई थी.

मौसम शुष्क होने और तेज धूप खिलने की वजह से अधिकतम तापमान में रविवार के मुकाबले 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

यह सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है. न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं हुआ. न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मंगलवार को राजधानी लखनऊ में सुबह से ही आसमान साफ है और धूप खिली हुई है. दिन के समय भी आसमान साफ रहने तेज धूप खिलने की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है.

झांसी सबसे गर्म रहा: सोमवार को झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा. वहां पर अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान उरई जिले में 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.

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