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UP से मानसून की विदाई के हालात बने; 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का हाल

UP से मानसून की विदाई के हालात बने. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पश्चिम बंगाल में बदलती गतिविधियों से उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं. हालांकि तराई वाले जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. धीरे-धीरे बदलाव से जल्द हीं मानसून सीजन की विदाई हो सकती है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए अवदाब की वजह से पिछले तीन दिनों तक उत्तर प्रदेश में जमकर बारिश हुई. हालांकि, सोमवार से अवदाब का असर धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गया. इसके बाद अब मौसम शुष्क होना शुरू हो गया है. उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में आज भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. आने वाले दो-तीन दिनों के बाद लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है. पिछले 24 घंटे में यूपी का मौसम: पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मौसम शुष्क रहा. वहीं, पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी और कुछ स्थानों पर भारी से अधिक भारी बारिश हुई. पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 1.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 51% कम है. वहीं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.3 मिलीमीटर के सापेक्ष 9.7 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई. यह सामान्य से 645% अधिक है. संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 2.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 4.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 105% अधिक है. यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat) सामान्य से 8% अधिक हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में मानसूनी सीजन में 1 जून से लेकर 28 सितंबर तक अनुमानित बारिश 742.02 मिलीमीटर के सापेक्ष 802 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 8% अधिक है.