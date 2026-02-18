ETV Bharat / state

UP के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट; जानिए अपने जिले का मौसम

UP के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मध्य पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम बदला है. इसका असर पश्चिमी यूपी में देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के 20 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. साथ ही 30-40 Kmph की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ जो कि पाकिस्तान के मध्य भाग और उससे सटे पंजाब में सक्रिय है, इसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.

19 फरवरी को फिर से मौसम शुष्क हो जाएगा. इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. आसमान भी साफ रहेगा.

न्यूनतम तापमान बढ़ेगा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से न्यूनतम तापमान में भी 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद न्यूनतम तापमान में फिर से दो-तीन डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी.

पश्चिमी विक्षोभ का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है. इसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

इन जिलों में हो सकती है बारिश: प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ , हाथरस, मथुरा, आगरा, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, हमीरपुर, झांसी, बांदा, महोबा और ललितपुर जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है.