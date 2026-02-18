ETV Bharat / state

UP के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट; जानिए अपने जिले का मौसम

UP के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 10:20 AM IST

3 Min Read
लखनऊ: मध्य पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम बदला है. इसका असर पश्चिमी यूपी में देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के 20 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. साथ ही 30-40 Kmph की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ जो कि पाकिस्तान के मध्य भाग और उससे सटे पंजाब में सक्रिय है, इसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.

19 फरवरी को फिर से मौसम शुष्क हो जाएगा. इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. आसमान भी साफ रहेगा.

न्यूनतम तापमान बढ़ेगा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से न्यूनतम तापमान में भी 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद न्यूनतम तापमान में फिर से दो-तीन डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी.

पश्चिमी विक्षोभ का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है. इसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

इन जिलों में हो सकती है बारिश: प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ , हाथरस, मथुरा, आगरा, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, हमीरपुर, झांसी, बांदा, महोबा और ललितपुर जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है.

यूपी का मौसम.
यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat)

लखनऊ का मौसम: राजधानी में मंगलवार को सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा रहा. सूरज निकलते ही कोहरे का असर बिल्कुल समाप्त हो गया. दिन में तेज धूप खिली. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

वहीं, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मंगलवार शाम को लखनऊ में भी तेज रफ्तार हवाएं चलीं. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह और शाम के समय धुंध मिश्रित हल्का कोहरा रहेगा.

दिन में आसमान साफ रहेंगे और तेज धूप खिलेगी. धिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर बादलों की भी आवाजाही हो सकती हैं.

बांदा में रात सबसे ठंडी: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक ठंडा जिला रहा. वहां पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.

वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान भी बांदा जिले में लगभग 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

संपादक की पसंद

