UP में गर्मी का असर शुरू; आगरा में तापमान 32 डिग्री, लखनऊ से मेरठ तक यही हाल

लखनऊ: UP में गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है. दिन में निकल रही तेज धूप ने अचानक तापमान बढ़ा दिया है. रात को भी अब ठंड का असर बहुत कम हो चुका है. सुबह का कोहरा लगभग गायब है. आने वाले 48 घंटे में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय होने के कारण उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है. इसकी वजह से अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है. आने वाले 48 घंटे के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि होने की संभावना है.

यूपी के आगरा जिले में मंगलवार को तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. यह सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है. वहीं, लखनऊ का तापमान 30 डिग्री और मेरठ का तापमान भी करीब 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

कैसा रहेगा लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. तेज धूप खिली रही. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

लखनऊ में अभी रात के समय हल्की ठंडक है. बाकी दिन भर तेज धूप के कारण गर्मी शुरू हो गई है. न्यूनतम तापमान भी 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में सुबह से ही आसमान साफ रहेगा. तेज धूप के खिलेगी. अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.