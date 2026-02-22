ETV Bharat / state

UP WEATHER: क्या अब पारे में आएगा उछाल?, गर्मी करेगी बेहाल, जानिए मौसम का हाल

लखनऊ: अगले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है. सप्ताह भर मौसम शुष्क बना रहेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है. तेज धूप खिलने से गर्मी का अहसास होगा.

उत्तर प्रदेश के दोनो संभागो में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है. सुबह और रात के समय कोहरा भी कम हो गया है. दिन और रात में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बूंदाबांदी, पूर्वी यूपी में बादल छाने से तापमान में हल्की कमी आई थी.

पिछले 48 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी. आने वाले दिनों में अधिकतम औ न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है.

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शनिवार को मौसम शुष्क रहा. दिन में आसमान साफ रहा. अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को सुबह और शाम के समय आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.