UP WEATHER: क्या अब पारे में आएगा उछाल?, गर्मी करेगी बेहाल, जानिए मौसम का हाल

UP में 2-3 डिग्री बढ़ेगा तापमान.
UP में 2-3 डिग्री बढ़ेगा तापमान. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 9:21 AM IST

Updated : February 22, 2026 at 10:02 AM IST

लखनऊ: अगले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है. सप्ताह भर मौसम शुष्क बना रहेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है. तेज धूप खिलने से गर्मी का अहसास होगा.

उत्तर प्रदेश के दोनो संभागो में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है. सुबह और रात के समय कोहरा भी कम हो गया है. दिन और रात में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बूंदाबांदी, पूर्वी यूपी में बादल छाने से तापमान में हल्की कमी आई थी.

पिछले 48 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी. आने वाले दिनों में अधिकतम औ न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है.

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शनिवार को मौसम शुष्क रहा. दिन में आसमान साफ रहा. अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को सुबह और शाम के समय आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बांदा सबसे ठंडा रहा: शनिवार को बांदा सबसे अधिक ठंडा जिला रहा. वहां पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान बांदा जिले में 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के साथ ही मौसम साफ हो गया है. कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने से अगले सप्ताह के दौरान तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है.

तापमान सामान्य से अधिक रहने और आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है.

Last Updated : February 22, 2026 at 10:02 AM IST

संपादक की पसंद

