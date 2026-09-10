ETV Bharat / state

UP के 30 जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश; धीरे-धीरे कम होती जाएगी मानसूनी बरसात

UP के 30 जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आई है. इसके बावजूद पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ कहीं भारी और कहीं ज्यादा भारी बारिश दर्ज की गई. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश रिकॉर्ड हुई है. ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क ही रहा. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश के मध्यवर्ती भाग पर अवस्थित निम्नदाब क्षेत्र कमजोर पड़ रहा है. साथ ही मानसून द्रोणी के कमजोर होने से प्रादेशिक मानसूनी प्रवाह कमजोर होगा. इससे आने वाले दिनों में प्रादेशिक मानसूनी सक्रियता में व्यापक कमी होगी. इस वजह से प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश का दौर थम जाने की संभावना है. हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर संकेंद्रित चक्रवाती परिसंचरण से पूर्वांचल में कही-कहीं छिटपुट वर्षा होगी. इसके अलावा आने वाले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के पश्चिमी और सटे हुए मध्यवर्ती भाग में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है. बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी उड़ीसा-उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर संभावित निम्न दाब क्षेत्र के प्रभाव से इसमें मामूली वृद्धि के बावजूद प्रदेश में कोई व्यापक वर्षा संभावित नहीं है. यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat) उत्तर प्रदेश में सामान्य हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से लेकर 9 सितंबर तक अनुमानित बारिश 653 मिलीमीटर के सापेक्ष 651 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है. यह सामान्य है.