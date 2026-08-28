ETV Bharat / state

UP के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी; महोबा में सबसे ज्यादा बरसात हुई

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में बादल छाए रहेंगे.

UP के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी.
UP के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 11:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी- पश्चिमी मानसून सक्रिय है. इसकी वजह से पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी से अधिक भारी बारिश हुई. कुछ जिलों में भारी और हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई. शुक्रवार को भी प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.7 के हिसाब से 16.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 147% अधिक है. पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में बारिश का टॉप जिला महोबा रहा.

यहां सबसे अधिक बारिश 131.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा मुरादाबाद में 45, झांसी में 47, बदायूं में 47, जालौन में 38, औरैया में 28, बांदा में 75, बहराइच में 37 गोंडा में 55, कन्नौज में 39, कानपुर नगर में 37, हरदोई में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

10% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 27 अगस्त तक अनुमानित बारिश 571 मिलीमीटर के सापेक्ष 516 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 10% कम है. हालांकि यह गैप पहले ज्यादा था, लेकिन लगातार हो रही बारिश से यह अंतर घट गया है.

इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान: प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा और उनके आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है.

यूपी का मौसम.
यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat)

राजधानी का मौसम: लखनऊ में गुरुवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. दिन में तेज धूप खिली. पिछले दिनों हुई बारिश के कारण मौसम में नमी होने और अचानक तेज धूप खिलने के कारण दिन भर उमस भरी गर्मी रही.

अधिकतम तापमान में बुधवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी का मौसम.
यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat)

गोरखपुर सबसे गर्म: गुरुवार को उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला सबसे गर्म रहा. वहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास संकेद्रित निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से मानसूनी द्रोणी के अमृतसर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर से उक्त निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र से होते हुए, जमशेदपुर और दीघा के रास्ते उत्तरी-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जाएगा. इस वजह से प्रदेश में मानसूनी सक्रियता के कारण भारी से बहुत भारी बारिश में कमी आएगी. तापमान में भी क्रमिक बढ़ोत्तरी होने की संभावना है.

यह भी पढे़ं: Raksha Bandhan 2026; जैसे नक्षत्र और राशि वैसी राखी, भइया के हाथों में आज बंधेगी बेहद खास राखी

TAGGED:

LUCKNOW WEATHER REPORT TODAY
UP WEATHER REPORT UPDATES
HEAVY RAIN ALERT IN 20 DISTRICT
यूपी का मौसम बारिश की चेतावनी
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.