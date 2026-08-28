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UP के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी; महोबा में सबसे ज्यादा बरसात हुई

UP के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी- पश्चिमी मानसून सक्रिय है. इसकी वजह से पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी से अधिक भारी बारिश हुई. कुछ जिलों में भारी और हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई. शुक्रवार को भी प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.7 के हिसाब से 16.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 147% अधिक है. पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में बारिश का टॉप जिला महोबा रहा. यहां सबसे अधिक बारिश 131.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा मुरादाबाद में 45, झांसी में 47, बदायूं में 47, जालौन में 38, औरैया में 28, बांदा में 75, बहराइच में 37 गोंडा में 55, कन्नौज में 39, कानपुर नगर में 37, हरदोई में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. 10% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 27 अगस्त तक अनुमानित बारिश 571 मिलीमीटर के सापेक्ष 516 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 10% कम है. हालांकि यह गैप पहले ज्यादा था, लेकिन लगातार हो रही बारिश से यह अंतर घट गया है. इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान: प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा और उनके आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat)