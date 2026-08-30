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UP में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी; आज 20 से अधिक जिलों में झमाझम बरसात

20 से अधिक जिलों में होगी झमाझम बरसात. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश पर मेहरबान रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हुई. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में भारी बारिश और कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई है. मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहेगी. रविवार को भी यूपी के 20 से अधिक जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. पूर्वी यूपी में ज्यादा बारिश हो सकती है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 5.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 7.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 42% अधिक है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 3.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 50% कम है. पिछले 24 घंटे में पूर्व उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बारिश प्रयागराज जिले में 20.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा सीतापुर में 15 मिलीमीटर, श्रावस्ती में 13.4, लखनऊ में 11.2, खीरी में 15.7, कानपुर नगर में 15.8, हरदोई में 15, फतेहपुर में 19.6, फर्रुखाबाद में 12.2, बांदा में 17.3, बरेली में 23.6, ललितपुर में 27.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है. यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat) इन जिलों में बारिश की चेतावनी: यूपी के सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कौशांबी, अंबेडकर नगर, बस्ती, फतेहपुर, ललितपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. अब तक 8% कम हुई बारिश: 1 जून 2026 से लेकर 29 अगस्त 2026 तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 583.3 मिलीमीटर के सापेक्ष 535.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है. यह सामान्य से 8% कम है.