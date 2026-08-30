UP में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी; आज 20 से अधिक जिलों में झमाझम बरसात
पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 5.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 7.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 11:20 AM IST
लखनऊ: पिछले 24 घंटे में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश पर मेहरबान रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हुई. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में भारी बारिश और कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई है.
मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहेगी. रविवार को भी यूपी के 20 से अधिक जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. पूर्वी यूपी में ज्यादा बारिश हो सकती है.
पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 5.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 7.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 42% अधिक है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 3.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 50% कम है. पिछले 24 घंटे में पूर्व उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बारिश प्रयागराज जिले में 20.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.
इसके अलावा सीतापुर में 15 मिलीमीटर, श्रावस्ती में 13.4, लखनऊ में 11.2, खीरी में 15.7, कानपुर नगर में 15.8, हरदोई में 15, फतेहपुर में 19.6, फर्रुखाबाद में 12.2, बांदा में 17.3, बरेली में 23.6, ललितपुर में 27.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है.
इन जिलों में बारिश की चेतावनी: यूपी के सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कौशांबी, अंबेडकर नगर, बस्ती, फतेहपुर, ललितपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
अब तक 8% कम हुई बारिश: 1 जून 2026 से लेकर 29 अगस्त 2026 तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 583.3 मिलीमीटर के सापेक्ष 535.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है. यह सामान्य से 8% कम है.
लखनऊ में 1 जून से लेकर 29 अगस्त तक अनुमानित बारिश 507.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 500.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 1% काम है. वहीं पिछले 24 घंटे में लखनऊ में अनुमानित बारिश 3.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 11.2 में मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 193% अधिक है.
कैसा रहेगा लखनऊ का मौसम: राजधानी में शनिवार को दिन में कई बार गरज चमक के साथ बारिश हुई. कुछ देर के लिए तेज धूप भी निकली. मौसम में नमी होने के कारण और तेज धूप निकलने से उमस भरी गर्मी जारी रही.
बादलों की आवाजाही, बारिश और धूप खिलने के कारण अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
आगरा सबसे गर्म: शनिवार को उत्तर प्रदेश का आगरा सबसे गर्म जिला रहा. वहां पर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे कम तापमान बिजनौर जिले में 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तरी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और संलग्न पश्चिम बंगाल-उत्तरी उड़ीसा तट पर बने निम्न दबाव क्षेत्र के परिणामस्वरूप पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम वर्षा के साथ कहीं-कहीं हो रही भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां सीमित रहने के बाद सितंबर के आरंभिक सप्ताह में निम्न दबाव का प्रभाव पहुंचने से इसमें वृद्धि होने की संभावना है.
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