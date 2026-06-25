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पूर्वी यूपी में हीट वेव का कहर जारी; 3 दिन में मानसून की पहली बारिश की संभावना बढ़ी

3 दिन में मानसून की पहली बारिश की संभावना बढ़ी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

दक्षिण पश्चिम मानसून के आगामी 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश तक पहुंचने और उसके बाद के 2-3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हैं.

28 जून से हो सकती है बारिश: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि 28 जून से प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होने और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि की संभावना है.

प्रदेश में प्रभावी मौसमी गतिविधियों की अनुपस्थिति में तापमान में मामूली वृद्धि के साथ आगामी 27 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर ऊष्ण लहर (लू) की स्थितियां जारी रहने की संभावना है.

प्रदेश में छिटपुट गतिविधियों तक सीमित मौसमी सक्रियता के परिणामस्वरूप बांदा और प्रयागराज देश के सबसे गर्म शहर रहे. इसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, खीरी लखीमपुर, बलिया, बहराइच और बांदा में उष्ण लहर (लू) की चपेट जारी रही.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है. दिन के समय धूप की तपिश और गर्म हवा के थपेड़े लोगों को घरों में कैद कर रहे हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्म हवाएं चल रही हैं. पिछले 24 घंटे में प्रदेश के एक दो जिलों में छुटपुट बारिश और तेज रफ्तार हवा भी चली है.

दक्षिण-पश्चिमी मानसून की प्रगति: दक्षिण-पश्चिम मानसून 24 जून को उत्तर-पूर्व अरब सागर, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है.

आगामी 2-3 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के शेष भागों सहित उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आगे बढ़ने के अनुकूल परिस्थितियां हैं. इसके बाद के 2-3 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों, उत्तराखंड के कुछ भागों में भी इसके आगे बढ़ने की संभावना है.

तप रहा यूपी का बांदा जिला. (Photo Credit: ETV Bharat)

उष्ण लहर (लू) की संभावना वाले जिले: यूपी के गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी एवं आस पास के क्षेत्रों में लू चलने की संभावना है.

राजधानी लखनऊ का मौसम: राजधानी में बुधवार को मौसम शुष्क बना रहा. सुबह से ही आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली. तेज धूप निकलने के कारण भीषण गर्मी का सिलसिला जारी रहा. अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मानसून की उम्मीद बढ़ी. (Photo Credit: ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, गुरुवार को सुबह से ही आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं, लखनऊ के आइसोलेटेड स्थान पर हीट वेव भी चल सकती है.

बांदा सबसे गर्म रहा: बुधवार को भी उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. वहां पर अधिकतम तापमान 44.02 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गया. यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

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