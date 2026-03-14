UP में गर्मी का तांडव शुरू, पारा 40 के पार; 24 घंटे बाद बारिश की संभावना
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 9:44 AM IST
लखनऊ: यूपी में मार्च के पहले सप्ताह में गर्मी फुल फॉर्म पकड़ चुकी है. सीजन में पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. हालांकि इसी बीच बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 15 मार्च यानी रविवार को प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. साथ ही 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी. बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है. वहीं, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 15 और 16 मार्च को प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदलाव हो सकता है. झोंकेदार हवाएं (गति 40-50 किमी/घंटा) की संभावना प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर एवं आसपास के इलाकों में है.
वहीं, झोंकेदार हवा (गति 30-40 किमी/घंटा) की संभावना बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में है.
प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर एवं आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है. जबकि देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के बादल गरजने और बिजली गिरने की भी संभावनाएं हैं.
लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली. दिन में 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं भी चलीं. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में सुबह से आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी. दिन में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बांदा सबसे गर्म रहा: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. वहां पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान अमेठी जिले में 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार और सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश बिजली और ओलावृष्टि होने की संभावना है.
इस दौरान कई जिलों में 30 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है. सोमवार के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर होने के कारण मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा.
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