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UP में गर्मी का तांडव शुरू, पारा 40 के पार; 24 घंटे बाद बारिश की संभावना

लखनऊ: यूपी में मार्च के पहले सप्ताह में गर्मी फुल फॉर्म पकड़ चुकी है. सीजन में पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. हालांकि इसी बीच बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 15 मार्च यानी रविवार को प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. साथ ही 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी. बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है. वहीं, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 15 और 16 मार्च को प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदलाव हो सकता है. झोंकेदार हवाएं (गति 40-50 किमी/घंटा) की संभावना प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर एवं आसपास के इलाकों में है.

वहीं, झोंकेदार हवा (गति 30-40 किमी/घंटा) की संभावना बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में है.

प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर एवं आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है. जबकि देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के बादल गरजने और बिजली गिरने की भी संभावनाएं हैं.