उत्तर प्रदेश में आई गुलाबी सर्दी, जानिए कब से सर्दी ढहाएगी सितम
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बीते 24 घंटे में बाराबंकी रहा सबसे ठंडा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2025 at 11:45 AM IST|
Updated : October 20, 2025 at 11:52 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद अब बारिश का मौसम खत्म हो रहा है और ठंड का मौसम अब शुरू हो रहा है. अभी ये जाड़े के शुरुआत का समय है, इसलिए दिन में धूप निकलने से गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन रात के समय हल्की ठंड यानी गुलाबी सर्दी महसूस होने लगी है. वहीं पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम सूखा बना हुआ है. सुबह-सुबह कुछ जगहों पर हल्की धुंध दिखाई देने लगी है और ओस भी गिर रही है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 10 दिनों में दिन और रात के तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 10 दिनों के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की कमी दर्ज की जाएगी जिससे ठंडक बढ़ेगी.
लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में रविवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा और तेज धूप निकले से दिन में गर्मी का एहसास जारी रहा. वहीं रात के समय फिर से मौसम बदला और हल्की गुलाबी सर्दी जारी रही. अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है. अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
लखनऊ में आज मौसम ऐसा रहेगा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेंगी, वहीं दिन में आसमान साफ रहेंगे. तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बाराबंकी सबसे ठंडा: रविवार को यूपी का बाराबंकी सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिकतम तापमान कानपुर देहात में 36 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि यूपी में आगामी 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है. अधिकतम-न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. 21 अक्टूबर को एक पश्चिमी विक्षोंभ सक्रिय हो रहा है जो कि हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है.
