ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश में आई गुलाबी सर्दी, जानिए कब से सर्दी ढहाएगी सितम

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बीते 24 घंटे में बाराबंकी रहा सबसे ठंडा.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी में मौसम ने बदला रंग, दिन में तेज धूप, रात में ठंडी हवा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 11:45 AM IST

|

Updated : October 20, 2025 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद अब बारिश का मौसम खत्म हो रहा है और ठंड का मौसम अब शुरू हो रहा है. अभी ये जाड़े के शुरुआत का समय है, इसलिए दिन में धूप निकलने से गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन रात के समय हल्की ठंड यानी गुलाबी सर्दी महसूस होने लगी है. वहीं पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम सूखा बना हुआ है. सुबह-सुबह कुछ जगहों पर हल्की धुंध दिखाई देने लगी है और ओस भी गिर रही है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 10 दिनों में दिन और रात के तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 10 दिनों के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की कमी दर्ज की जाएगी जिससे ठंडक बढ़ेगी.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी का मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में रविवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा और तेज धूप निकले से दिन में गर्मी का एहसास जारी रहा. वहीं रात के समय फिर से मौसम बदला और हल्की गुलाबी सर्दी जारी रही. अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है. अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

लखनऊ में आज मौसम ऐसा रहेगा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेंगी, वहीं दिन में आसमान साफ रहेंगे. तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बाराबंकी सबसे ठंडा: रविवार को यूपी का बाराबंकी सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिकतम तापमान कानपुर देहात में 36 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि यूपी में आगामी 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है. अधिकतम-न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. 21 अक्टूबर को एक पश्चिमी विक्षोंभ सक्रिय हो रहा है जो कि हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है.

यह भी पढ़ें : यूपी में रातें ठंडी, दिन में खिल रही धूप; प्रदेश में चलेंगी पश्चिमी हवाएं, जानें क्या होगा असर

Last Updated : October 20, 2025 at 11:52 AM IST

TAGGED:

यूपी मौसम की खबर
UTTAR PRADESH WAETHER NEWS
UP WEATHER REPORT UPDATES
UP ME MAUSAM
UP WEATHER TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.