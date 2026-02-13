ETV Bharat / state

UP में 17 और 18 फरवरी को बारिश की चेतावनी; कोहरा खत्म, तेज धूप से मौसम सुहाना

17 व 18 फरवरी को बारिश की चेतावनी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: UP के पूर्वी और पश्चिमी संभागों में पिछले 3-4 दिनों से मौसम शुष्क है. 20-30 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं से कोहरा भी छंट चुका है. सुबह-शाम तराई वाले इलाकों में हल्का कोहरा है. बाकी इलाकों में आसमान साफ है. तेज धूप भी खिल रही है, यानी मौसम सामान्य है. मौसम विज्ञान विभाग ने 13 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रदेश में मौसम संबंधी कोई चेतावनी जारी नहीं की है. हालांकि, 16 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. 17-18 को बारिश की संभावना: इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी असर पड़ेगा. 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में मौसम सामान्य बना हुआ है. सुबह और रात के समय हल्की ठंडक पड़ने के साथ ही दिन में तेज धूप खिल रही है. इसकी वजह से दिन में मौसम सुहावना बना हुआ है. तेज रफ्तार हवाओं में कमी आने से धूप की तल्खी बढ़ रही है. यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat)