यूपी में रातें ठंडी, दिन में खिल रही धूप; प्रदेश में चलेंगी पश्चिमी हवाएं, जानें क्या होगा असर

यूपी में रातें ठंडी, दिन में खिल रही धूप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों दो तरह मौसम चल रहा है. दिन में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है. आसमान साफ होने की वजह से तेज धूप भी खिल रही है. इससे दिन में हल्की गर्मी का अहसास हो रहा है. वहीं, रात में और सुबह के समय गुलाबी सर्दी शुरू हो गई है. ऐसे में लापरवाही से लोग बीमार हो सकते हैं. राजधानी लखनऊ में शनिवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा. तेज धूप निकली. वहीं, रात में गुलाबी सर्दी जारी है. शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में सुबह के समय धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेंगे. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.