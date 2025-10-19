ETV Bharat / state

यूपी में रातें ठंडी, दिन में खिल रही धूप; प्रदेश में चलेंगी पश्चिमी हवाएं, जानें क्या होगा असर

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा. दिन में धूप खिलेगी, रात में ठंडक जारी रहेगी.

यूपी में रातें ठंडी, दिन में खिल रही धूप.
यूपी में रातें ठंडी, दिन में खिल रही धूप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 10:00 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों दो तरह मौसम चल रहा है. दिन में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है. आसमान साफ होने की वजह से तेज धूप भी खिल रही है. इससे दिन में हल्की गर्मी का अहसास हो रहा है. वहीं, रात में और सुबह के समय गुलाबी सर्दी शुरू हो गई है. ऐसे में लापरवाही से लोग बीमार हो सकते हैं.

राजधानी लखनऊ में शनिवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा. तेज धूप निकली. वहीं, रात में गुलाबी सर्दी जारी है. शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में सुबह के समय धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेंगे. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

इटावा सबसे ठंडा: शनिवार को उत्तर प्रदेश का इटावा सबसे अधिक ठंडा जिला रहा. वहां पर न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान उरई जिले में 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा.

यूपी का मौसम.
यूपी का मौसम.

कैसा रहेगा आगे का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि 21 अक्टूबर को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. यह हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवाएं जारी रहेंगी. आगामी 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है. मौसम शुष्क बना रहेगा. बारिश की संभावना भी नहीं है.

यह भी पढ़ें: यूपी के इस गांव में फौजियों की 'फैक्ट्री'; कर्नल से लेकर मेजर तक, 12वीं के बाद ही सेना में जाने की तैयारी में जुट जाते हैं युवा

